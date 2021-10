Paléontologie – Naissance, règne et mort des dinosaures

Qu’on soit féru ou non de paléontologie, la lecture du livre de l’Américain Steve Brusatte, récemment traduit sous le titre «Le triomphe et la chute des dinosaures – La nouvelle histoire d’un monde oublié», nous permettra au moins de relativiser l’imminence d’un danger qui surgit lorsqu’on évoque la prochaine extinction de notre espèce.

Extinction toute subjective comme on l’a écrit dans notre précédente page sciences à propos du décalage de ce courant d’air chaud qu’est le jet-stream. Car en effet, si l’extinction de la race humaine suite au réchauffement climatique demeure une hypothèse parmi d’autres, on rappellera qu’il ne s’agirait pas de la première extinction qui surviendrait dans l’histoire de la planète. Auparavant, il y eut l’extinction des dinosaures, et celle-ci fut totale. Aucun de ces grands vertébrés n’a survécu, sans exception. Il faut cependant mettre à plat les contextes. Cette extinction-ci se serait (s’est) étendue sur des millions d’années, alors que celle visant notre espèce est tout au plus supposée se produire dans une centaine d’années. Toute comparaison est donc, scientifiquement comme historiquement, hors de propos.