Ski de fond – Nadine Fähndrich gagne pour la 2e fois en Coupe du monde La Suissesse a remporté l'épreuve de sprint en style classique de l'étape de Coupe du monde de Beitostolen en Norvège. La Lucernoise de 27 ans a ainsi levé les bras pour la deuxième fois de sa carrière à ce niveau. Robin Carrel

La fusée lucernoise. AFP

La spécialiste des courses de courte distance a parfaitement réagi après un début de saison un peu timide, loin des podiums auxquels elle s'est habituée. La vice-championne du monde de relais de la spécialité en 2021 à Oberstdorf a brillé en individuel. Vendredi, en Norvège, Fähndrich a tout simplement été la plus forte, faisant de belles différences dans la dernière montée du tracé.

Sur la piste norvégienne, la skieuse de Horw dans la banlieue de Lucerne a dominé les qualifications matinales (avec près de deux secondes d'avance sur tout le monde!), avant de remporter successivement les quarts, puis les demies. Fähndrich a ensuite gagné la finale, en devançant la Norvégienne Lotta Udnes Weng de 0''83 et la Finlandaise Johanna Matintalo de près d'une seconde et demie.

Une première en classique

La Suissesse a ainsi inscrit une deuxième épreuve de Coupe du monde à son palmarès, après l'étape de Dresde (All), il y a un peu moins de deux ans. C'était alors en style libre. «Je suis contente d’avoir pu montrer que je me suis améliorée en classique et remporter cette victoire, notamment dans une finale très relevée», a-t-elle indiqué dans les colonnes de «Ski Actu»

En tout, elle compte six podiums en solo sur son CV, auxquels il faut ajouter quatre tops 3 par équipes. De quoi lui donner quelques idées, à deux semaines du passage des athlètes par Davos, une des rares courses «à la maison» pour les athlètes de Swiss-Ski.

La course scandinave a été plus compliquée pour les fondeurs à croix blanche. Valerio Grond a été le mieux classé des Suisses, en terminant 6e et dernier de sa demi-finale. Erwan Käser était tombé dès les quarts. Roman Schaad (42e) n'avait quant à lui pas passé le «cut» matinal.

Ce sprint a été gagné par le Français Richard Jouve, devant l’Italien Mocellini et le Suédois Calle Halfvarsson. Les trois hommes se sont tenus en 51 centièmes!

