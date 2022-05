Portrait – Nadim Kayne a tout quitté pour le grand humour Cet humoriste, qui fait les belles heures du Caustic Comedy Club depuis quatre ans, étrenne ce soir son nouveau spectacle aux Salons. Pascal Gavillet

Nadim Kayne: «L’un des éléments clés de mon spectacle, c’est le public.» Lucien Fortunati

L’humour comme un défi. Et peut-être comme un repli face à la gravité du monde, qui sait. C’est ainsi que tout a commencé pour Nadim Kayne, à quelques nuances près. Il avait déjà presque la trentaine lorsqu’il a découvert la scène et l’humour. Presque un hasard. Le Swiss Comedy Club qui s’installait, des potes qui le mettent au défi d’y participer, et un premier passage qui s’avérera triomphant.