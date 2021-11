Exposition – Nadia Raviscioni pratique avec bonheur l’art du dessin sans filet Ancienne lauréate du Prix Töpffer, la dessinatrice genevoise dévoile en l’Île plus d’une centaine d’illustrations extraites de son livre «Dream Baby Dream». Philippe Muri

Un extrait de «Dream Baby Dream». «Tout cela est très intuitif», confie Nadia Raviscioni. Éd. Hélice Hélas

Rendons à César ce qui lui appartient: une partie du titre de cet article a jailli à la lecture d’une préface. Celle signée Blutch pour le livre «Dream Baby Dream», de la Genevoise Nadia Raviscioni. L’auteur de «Mitchum», «La volupté» et autre «Lune l’envers» a été touché par cette suite de dessins réalisés sans crayonnés préalables, à l’intuition. Une sorte d’autoportrait émotionnel bourré d’aphorismes, de réflexions diverses, mais surtout d’images réalisées à la plume et à l’encre de Chine, aux feutres, aux crayons de couleur, aux pastels gras et on en passe. Oui, l’ancienne étudiante des Beaux-arts devenue auteure et enseignante à l’ESBDI et à la HEAD pratique avec bonheur «l’art du dessin sans filet», comme le nomme Blutch. Pour s’en convaincre, on filera en l’Île, où elle dévoile en ce moment 116 fragments de son ouvrage édité chez Hélice Hélas.

«Dream Baby Dream». Extrait. Éd. Hélice Hélas

Lauréate du Prix Töpffer Genève en 1999, Nadia Raviscioni pratique aujourd’hui «un art discret de la confidence, entre confession et secret, image écran et allégorie intime», selon les commissaires d’exposition Thomas Bernard et Christophe Brunella. Bien vu et finement énoncé. Elle-même parle de «forme hybride entre le journal intime, la BD et le recueil de dessins». On la retrouve face à ses œuvres, encadrées artisanalement. Elle évoque l’esprit général de «Dream Baby Dream»: «Liberté avant tout. Pas de restrictions afin d’éviter les lieux communs.»

Tigre prêt à bondir

Réalisé sans volonté de relater des faits précis, son nouvel ouvrage fonctionne comme un prisme à multifacettes. Un tigre prêt à bondir sur un lapin côtoie un gorille déambulant sous le regard d’une jeune femme, un matou rayé pose sa patte griffue sur une lilliputienne, le portrait de Bob Dylan fait écho à celui d’Ingrid Bergman. Le langage de la bande dessinée et les annotations en français ou en anglais n’excluent pas les collages ou l’abstraction. Le lecteur repérera même un proverbe prétendument genevois, griffonné sur un post-it rose: «Quand le volcan explose, restez chez vous: y’a pas le feu au lac».

«Dream Baby Dream». Extrait. Éd. Hélice Hélas

«Il y a une diversité de pensées et de formats. Certains dessins ont été exécutés en quelques minutes, d’autres m’ont pris des heures. Des séquences s’enchaînent et se répondent formellement. C’est un peu comme si l’on se promenait dans un jardin foutraque», confie l’intéressée à propos de ces éléments qui s’enchaînent par pure association d’idées et d’images. «Non, je n’ai ni chat, ni cheval», ajoute-t-elle à propos de motifs plus récurrents que d’autres. «Tout cela est très intuitif.»

Comme un mantra

Le titre de son livre, «Dream Baby Dream», qui est aussi celui de l’exposition, lui a été inspiré par une chanson du groupe Suicide, une formation de rock électronique et minimaliste, créée en 1970 par Martin Rev et Alan Vega. «J’adore cette chanson d’amour, que j’ai souvent écoutée en dessinant. Elle possède un côté hypnotique, comme un mantra.» On la fredonnera en parcourant son exposition, dans l’attente de son prochain projet: «Je travaille sur une bande dessinée de 120 pages. L’odyssée d’un personnage féminin qui va faire naufrage. Une épopée romanesque amoureuse.»

Philippe Muri est journaliste, coresponsable de la rubrique culturelle. Il couvre en particulier la bande dessinée et les sorties culturelles. Il a également travaillé comme journaliste sportif ou chef d'édition aux quotidiens «Le Matin» et «Le Temps», ainsi qu'à l'hebdomadaire «L'Illustré». Plus d'infos @phimuri

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.