Gilles Simon «ne voulait pas écrire de livre, surtout pas sur lui». Mais à force de penser le jeu et de se sentir en décalage avec le discours qui a accompagné sa carrière – quatorze titres, sixième mondial en 2009 – le joueur le plus cérébral de sa génération a accepté la proposition de Flammarion. Quatre ans et demi plus tard, «Ce jeu qui rend fou» est une entreprise de déconstruction stimulante qui englobe, malgré lui, le «mythe Federer».

Gilles Simon, parmi les idées reçues que vous cherchez à déconstruire, il y a celle du primat de l’attaque au sein de la formation. D’où vous vient cette idée?

Je n’en sais rien. Mais j’ai subi ce cadre. À 8ans, on m’a dit: «Dans le tennis du futur, il faudra mesurer 2 mètres et faire service-volée.» Vingt ans plus tard, le service-volée avait disparu. Bravo les visionnaires! Or, durant ces deux décennies, il y a eu des centaines de sélections de jeunes basées sur cette erreur d’analyse. Avec les dommages que cela suppose. À mon sens, il ne suffit pas de dire: «On s’est trompé, ce n’est pas grave.» Car aujourd’hui, le style de jeu et les prédictions ont changé mais la logique perdure. Il faut que des entraîneurs qui peinent déjà à comprendre un match en temps réel arrêtent de vouloir anticiper l’avenir du tennis. Je peux admettre qu’il existe un style de jeu plus plaisant à regarder, Roger Federer en est l’incarnation. Mais existe-t-il un style plus efficace? Non. Il n’y a pas de mauvaise manière de jouer. Regardez les jeunes: le jeu de Medvedev n’a rien en commun avec celui de Shapovalov. Tout peut marcher. Voilà pourquoi il faut laisser jouer un gamin comme il le sent.