Tennis – Nadal et Federer réélus au conseil des joueurs L’Espagnol et le Suisse poursuivront leur travail au sein du groupe. Le président et le vice-président seront élus en 2021.

Rafael Nadal et Roger Federer resteront au conseil jusqu’en 2022. Keystone

Rafael Nadal et Roger Federer, respectivement No 2 et No 5 mondial, poursuivront leur travail au sein du conseil des joueurs de l’ATP jusqu’en juin 2022 après leur réélection, a annoncé l’ATP qui a dévoilé mardi la composition de ce conseil au cœur d’un conflit avec le No 1 mondial Novak Djokovic.

«Le président et son vice-président seront élus lorsque le nouveau conseil des joueurs aura eu sa première réunion en 2021», a précisé l’ATP.

Le Canadien Félix Auger-Aliassime, l’Australien John Millman, le Sud-Africain Kevin Anderson, l’Écossais Andy Murray et le Brésilien Bruno Soares ont également été réélus par leurs pairs.

Le Français Gilles Simon fait son retour dans ce conseil qui est complété par l’Espagnol Pablo Andujar et le Néo-Zélandais Marcus Daniell, nouveaux venus, ainsi que par le Britannique Colin Dowdeswell et le Vénézuélien Daniel Vallverdu, respectivement représentants des joueurs retraités du circuit et des entraîneurs.

L’opposition de Djokovic

Le conseil des joueurs de l’ATP était présidé jusqu’à cette année par le No 1 mondial Novak Djokovic qui en a claqué la porte durant l'US Open 2020 pour créer une autre association de joueurs, indépendante de l’ATP, l’association des joueurs de tennis professionnels (PTPA).

Djokovic a reçu le soutien notamment du Canadien Vasek Pospisil, des Américains John Isner et Sam Querrey, tandis que Nadal et Federer avaient de leur côté appelé à «l’unité, pas à la séparation»

«Djoko» espère défendre dans cette entité indépendante les intérêts des joueurs, notamment sur les questions de dotation des tournois.

«Ce n’est pas un syndicat. Nous n’appelons pas au boycott. Nous ne créons pas un circuit parallèle», avait assuré le Serbe en août dernier.

AFP