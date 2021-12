Sorties cinéma – «Mystère», «My Kid»: quels films aller voir cette semaine? On a un film avec des loups, un autre avec une panthère des neiges, et Spider-Man dans un coin. Pascal Gavillet

«La Panthère des neiges», nature sauvage

L’insaisissable objet d’une quête silencieuse. FILMCOOPI

Calme, froid et immensité. C’est sur les hauts plateaux tibétains que l’écrivain voyageur Sylvain Tesson, dont le livre éponyme avait eu le Renaudot en 2019, et le photographe animalier Vincent Munier installent leur planque pour observer la faune et parvenir à photographier cet insaisissable léopard des neiges qui ne se montre jamais.

Patience, dénuement et rigueur. Le film, cosigné par Marie Amiguet (dont la présence restera invisible) et Munier, nous fait partager leur quotidien ascétique durant ce périple durant lequel leurs regards redécouvrent le monde, les yeux émerveillés. Le dispositif permet d’adopter leur point de vue et de nous retrouver à notre tour dans cet inconfort de l’attente.

Ce type de documentaire forme presque un genre en soi. Précédemment, nous avons déjà connu semblable périple avec un homme traquant des loups. Dans «La panthère des neiges», le Tibet apparaît comme un paysage extraterrestre, et l’apparition d’un groupe d’enfants venus saluer les photographes semble presque un motif de fiction, alors que ce n’en est justement pas un. Mais l’immersion est forte et réussie, elle réserve un lot de surprises qui, entre la beauté des images et le silence de l’action, est peu ou prou totale. D’où notre seul bémol, la musique additionnelle de la fin du film et la voix de Nick Cave qui n’a rien à faire là. Mais c’est vraiment un détail.

Note: *** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«La Panthère des neiges» Afficher plus Réalisateurs: Marie Amiguet et Vincent Munier

Avec Vincent Munier et Sylvain Tesson

Documentaire (FR., 92’)

«Mystère», entre chien et loup

Une petite fille et un loup dans ce film de Denis Imbert. ERIC TRAVERS

«Mystère» est un prénom et c’est celui que donne une petite fille à un chiot qu’un berger lui offre lors d’une promenade en forêt. Sauf que l’animal n’est pas tout à fait un chien. Et qu’en grandissant, le père de la gamine découvre qu’il s’agit en réalité d’un loup. Et qu’il y ait danger ou pas, les voici confrontés à un problème. Il est impossible (et interdit) pour un loup de partager la vie d’humains une fois devenu adulte.

Le drame animalier est ici relativement classique. Entre l’attachement qu’une gamine meurtrie par la vie éprouve pour un animal qui devient sa raison d’être et la logique des humains qui vont tout faire pour l’en séparer, le film déploie la logique de son récit. Tout cela se laisse voir mais ne transcende rien. On a plaisir à recroiser Marie Gillain dans un petit rôle.

Note: ** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Mystère» Afficher plus Réalisateur: Denis Imbert

Avec Vincent Elbaz, Shanna Keil

Film pour enfants (FR., 83’)

«My Kid», référence à Chaplin

Un père et son fils autiste, campés par de très bons comédiens. AGORA

L’autisme, et après? Depuis l’enfance, Aaron élève Uri, son fils autiste. Mais alors que ce dernier est devenu adulte, son père doit l’emmener vers un institut spécialisé. Une séparation qu’Uri n’est pas prêt à accepter. Aussi tous deux décident-ils de prendre la fuite.

«My Kid», dont le titre est une allusion directe au «Kid» de Chaplin, oblige à redéfinir des relations père-fils filtrées par l’évolution d’une maladie dont la douleur resurgit le temps de quelques séquences. Ce métrage de Nir Bergman, réalisateur israélien, coche aisément les cases du film à sujet sans du reste tenter de s’en distancer. D’où une certaine monotonie dans le traitement, une succession de scènes à faire, mais d’excellents acteurs, en particulier Noam Imber, dans le rôle délicat d’Uri.

Note: ** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«My Kid» Afficher plus Réalisateur: Nir Bergman

Avec Shai Avivi, Noam Imber

Drame (ISR/ITA, 94’)

«Spider-Man: No Way Home», minimum syndical

Spider-Man dans un volet paresseux. SONY PICTURES

Le film n’est pas le choc annoncé, ni visuellement, ni émotionnellement. On a même l’impression que Jon Watts, qui signe là son troisième Spider-Man, en fait tous ceux avec Tom Holland, se cantonne au minimum syndical. Les comédiens sont assez moyens, le précité Tom Holland très en dessous des prestations de ces ex-interprètes du rôle que furent Andrew Garfield et Tobey Maguire, qui font une dernière révérence dans ce métrage, pendant que Zendaya donne une fois de plus l’impression d’être une erreur de casting.

Les seules séquences à sortir un tant soit peu du lot sont celles avec Benedict Cumberbatch, casté en Doctor Strange, jusque-là héros d’un seul film du MCU, «Doctor Strange» de Scott Derrickson (2016). Il prend sa tâche très au sérieux, et se paie même le luxe d’une séquence de post-générique fin en forme de bande annonce pour le prochain et 28e Marvel, prévu en mai 2022, «Doctor Strange in the Multiverse of Madness», qui sera signée par Sam Raimi et place donc la barre un poil plus haut.

Dans l’attente, on va se contenter de ce «Spider-Man : No Way Home» qui tente de se profiler comme l’événement de cette fin d’année. A sa charge, on a déjà vu plus spectaculaire, plus distrayant, plus fou et plus essoufflant. Mais on a aussi déjà vu bien pire. Alors comme on sait que les réservations en Suisse romande pour le film dès aujourd’hui battent des records, on ne va pas enfoncer le clou sur un film dont les fans semblent répondre présent.

Note: ** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Spider-Man: No Way Home» Afficher plus Réalisateur: Jon Watts

Avec Tom Holland, Zendaya

Superhéros (USA, 148’)

