Billets en prévente dès lundi 4 octobre – Mylène Farmer au Stade de Genève en juin 2023 La chanteuse française présentera son show «Nevermore» dans neuf villes, dont Genève, en France, Belgique et Suisse. Olivier Bot

Mylène Farmer était membre du jury au Festival de Cannes, cette année. keystone-sda.ch

Performeuse d’exception sur scène, la chanteuse française Mylène Farmer sera en concert au Stade de Genève pour le 8e show de sa carrière, les vendredi 16 et samedi 17 juin 2023. Cette tournée passera par neuf villes de France, Belgique et Suisse pour douze dates. L’attente est déjà tellement forte que les places seront en prévente dès maintenant sur un site dédié à cette tournée et le lundi 4 octobre, dès 10 h, sur livemusic.ch et les points de vente Ticketcorner et Coop City.

Cette tournée «Nevermore» (Jamais plus), dont le titre fait référence au célèbre poème d’Edgar Allan Poe «Le corbeau», traduit en français par Baudelaire, est annoncée par deux courtes vidéos dont l’image est un œil de corbeau. La première ne donne que peu d’indices, la seconde utilise la même image de l’œil de l’oiseau, mais dans lequel vient se refléter la chanteuse derrière des barreaux, la photo du premier album live de Mylène Farmer, sorti en 1989.

À 60 ans, Mylène Farmer ferait-elle sa tournée d’adieu? Les fans de l’auteure-compositrice le craignent, tout en espérant une autre annonce pour cette date fatidique! La dernière tournée de celle qui s’est fait connaître par des titres comme «Libertine», des clips vidéo très léchés et des shows à l’américaine remonte à 2019.

