Duel de «gladiateurs» – Musk affirme avoir choisi l’Italie pour défier Zuckerberg L’éventuel «combat» entre les patrons milliardaires de X (ex-Twitter) et Meta, Elon Musk et Mark Zuckerberg, pourrait se dérouler en Italie.

Le patron de SpaceX et Tesla et propriétaire de X (ex-Twitter) fait un geste alors qu’il assiste à la conférence Viva Technology à Paris, en France, le 16 juin 2023. REUTERS

L’éventuel «combat» entre les patrons de Meta (Facebook) et X (ex-Twitter), Mark Zuckerberg et Elon Musk, se déroulera en Italie, a affirmé vendredi ce dernier en citant le poète Horace, sans convaincre pour l’heure son rival du lieu de ce possible duel.

Les deux milliardaires à la tête des géants concurrents de la tech ont évoqué fin juin une joute filmée d’arts martiaux mixtes (MMA) entre eux deux, la date du 26 août ayant même été suggérée il y a quelques jours.

«Tout, dans le champ de la caméra, sera comme du temps de la Rome antique, donc rien de moderne», a écrit Elon Musk sur sa plateforme X. «J’ai parlé à la Première ministre italienne et au ministre de la Culture. Ils ont donné leur accord pour un lieu extraordinaire», a-t-il précisé, ajoutant un seul mot dans un second message: «Gladiateur».

La réponse de Zuckerberg

«J’adore ce sport et je suis prêt à me battre depuis qu’Elon m’a défié», a indiqué plus tard dans la journée Mark Zuckerberg sur Threads, la plateforme concurrente directe de X, lancée le mois dernier par Meta. Mais «nous ne nous sommes pas mis d’accord sur ce qu’il dit», a continué Mark Zuckerberg, disant vouloir collaborer «avec des organisations professionnelles» comme l’UFC, la ligue d’arts martiaux mixtes Ultimate Fighting Championship, pour encadrer cet éventuel duel.

Les deux géants de la tech s’opposent depuis des années sur leurs conceptions opposées du monde, de la politique à l’intelligence artificielle. Mais l’animosité entre eux a encore grimpé d’un cran avec le lancement début juillet par Mark Zuckerberg et son groupe Meta (Facebook, WhatsApp, Instagram) de Threads, concurrent direct de Twitter, devenu X.

Le ministre italien de la Culture a dit discuter avec Elon Musk de l’organisation d’un «grand événement caritatif évoquant l’histoire», selon un communiqué vendredi. «Cela ne sera pas organisé à Rome», a ajouté Gennaro Sangiuliano, écartant donc la possibilité d’une joute au Colisée, évoquée fin juin par Elon Musk. La somme qui pourrait être levée par l’événement, estimée à «plusieurs millions d’euros, sera donnée à deux hôpitaux italiens pour enfants», a ajouté le ministre.

«Le tout rendra hommage à l’Italie du passé et du présent», a dit Elon Musk sur la plateforme. Et celui qui a racheté Twitter pour 44 milliards de dollars d’ajouter une citation en latin du poète Horace: «Dulce est desipere in loco» («Il est doux quelquefois de laisser dormir la raison»)

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.