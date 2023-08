Concerts à Genève – Musiques en été convie les Touaregs et le monde au parc La Grange Rock du Niger, pop du Nigeria, folk belge, rap, jazz ou classique, la programmation concoctée par la Ville de Genève poursuit jusqu’au 25 août son exploration musicale. Fabrice Gottraux

Etran de l’Aïr, groupe rock d’Agadez, à écouter au parc La Grange vendredi 4 août. ABDOUL MOUMOUNI HAMID

Dans les marges du Sahara, au sud de l’immense étendue aride, le Niger dessine comme un poisson tout sec, avec en son centre un refuge montagneux, plus frais et humide, bordé par une ville ancienne, Agadez, carrefour commercial où se sont installés de nombreux groupes ethniques, principalement les Touaregs.

Les «hommes bleus» ont-ils été folklorisés par l’imaginaire des touristes européens? Dans ce cas, le succès du blues touareg, de Tinariwen à Mdou Moctar et Bombino, n’est pas pour nous déplaire, puisqu’il casse une image romantique pour ouvrir sur un nouveau stéréotype, celui d’une globalisation sans frein, suivant le modèle occidental bien entendu. Par exemple, on joue du metal en Mongolie comme aux États-Unis. Ou du rock à Memphis comme à Agadez. Ce dernier s’avère très bon, ainsi porté par le groupe Etran de l’Aïr, littéralement les «étoiles de l’Aïr», celles qui brillent dans le ciel, s’entend.

Fondé il y a un quart de siècle, Etran de l’Aïr, de ses propres dires, joue des «chansons d’amour», traditionnellement pour les mariages, aujourd’hui sur toutes les scènes de la planète. Ce vendredi 4 août, le quatuor se produira sur la scène Ella Fitzgerald, au parc La Grange. Concert gratuit, à l’enseigne de Musiques en été, cet excellent programme concocté pour la Ville de Genève par Nelson Schaer en ce qui concerne les musiques actuelles et Eve-Anouk Jebejian pour le classique.

Commencée en juillet, la série se poursuit jusqu’au 25 août, avec trois soirées par semaine, chaque lundi, mercredi et vendredi. Où l’on remarque à l’affiche un goût toujours prononcé pour les explorations musicales hors l’Europe, en Afrique encore avec Yemi Alade, lundi 7 août. Une papesse de l’afro pop, une show woman exubérante, dont le succès doit beaucoup également à sa diffusion à l’internationale.

Yemi Alade, du Nigeria, sera en concert lundi 7 août au parc La Grange. DR

Autres réjouissances, cette fois plus introspectives, avec Meskerem Mees, mercredi 9 août, voix belge d’une folk intimiste, créative en diable, portée par cette jeune femme née à Addis-Abeba en 1999. Guitariste inspirée, chanteuse opiniâtre, la douceur apparente de son timbre, de ses mélodies, contraste avec une lame de fond qu’on devine d’un tout autre acabit. C’est notre coup de cœur.

Des dix artistes agendés jusqu’à la fin du mois, outre l’électronique «kuduro» puissamment rythmée des Portugais Throes + The Shine (11 août), le duo Domi & JD Beck (14 août), une claviériste française, un batteur nord-américain pour un jazz virtuose et débridé, on retient Queralt Lahoz (16 août), musicienne d’origine andalouse née en Catalogne, mêlant à des bases hip-hop diverses traditions, dont le flamenco ibérique et les musiques cubaines. Métissages pop qui ne sont pas sans rappeler sa compatriote Rosalía.

