Les bandes-son du petit écran – Musique et séries télé, un couple qui sonne juste Forgeant l’identité des récits qu’ils illustrent, génériques et bandes originales ont marqué des générations de télévores. Une histoire sonore souvent culte. Irène Languin

Elizabeth Montgomery, Dick York et Agnes Moorehead, l’impayable trio de «Ma sorcière bien-aimée». GETTY IMAGES

Trois notes et tout un univers revient en mémoire. Qu’on ait été fan de «Mission impossible», «Magnum», «Twin Peaks», «Game of Thrones» ou «Succession», impossible de détacher les héros et leurs tribulations des mélodies qui leur collent à la peau – que ceux qui n’ont jamais ressenti un frisson pavlovien au premier accord de «Friends» me jettent le premier dièse. Depuis les débuts du petit écran, musique et séries télévisées forment un couple indissociable: qu’elle escorte discrètement l’image ou hante totalement la narration, la bande-son forge l’identité du récit qu’elle illustre.