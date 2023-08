Musique en été – «C’est la meilleure décoration de cette saison pour un festival à Genève» L’Ajafest dresse un bilan positif de sa 5e édition, qui s’est déroulée ce week-end à Anières. Enseignements et nouveautés sont nombreux. Namya Bourban

L’Ajafest devient de plus en plus incontournable à Genève. IRINA POPA

«C’est la première fois que nous vendons autant de billets en amont», se félicite Arnaud Chatton, président de l’association Ajafest. Le festival a en effet atteint des records de fréquentation vendredi, rythmé par des sonorités rap et reggae. Le samedi, les festivaliers étaient moins nombreux pour la musique électro et latine. «C’était aussi le but, pour que ce soit davantage une ambiance familiale, qui rassemble les générations», précise l’organisateur de l’événement.

Un mélange insufflé par les maîtres mots de cette 5e édition, «de l’intemporel à l’actuel». Cette dimension a été soulignée par le choix de la programmation, regroupant des musiciens locaux, tel le groupe genevois Roshâni, et des artistes comme Stand High Patrol ou encore la chanteuse helvético-ivoirienne KT Gorique, qui ont davantage roulé leur bosse.

Hugo Baeriswyl s’est occupé de programmer Pat Thomas, qui s’est produit en tant que tête d’affiche du samedi. «Nous avons réussi à le faire venir du Ghana spécialement pour l’occasion, souligne-t-il. Nous sommes très fiers d’avoir réussi à offrir ce spectacle aux festivaliers.»

Plusieurs nouveautés

Grand changement cette année: un court déménagement. «Nous avons occupé le champ qui se trouve juste à côté de l’endroit où l’on s’installait d’habitude, explique Arnaud Chatton. Ce nouvel espace nous a permis d’être davantage en hauteur, avec une vue dégagée sur les montagnes. Nous souhaiterions conserver ce lieu l’an prochain, mais cela dépendra de la volonté des agriculteurs.»

Les festivaliers ont pu profiter de styles musicaux variés, du reggae au rap en passant par de la cumbia. IRINA POPA

Autre nouveauté à souligner, l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. «Les sanitaires, le parking, les scènes et autres activités, tout était 100% accessible. Nous avons installé de grandes plaques en caoutchouc permettant de se déplacer entre les différentes zones», se réjouit Anthony Fernandez, chargé de la logistique. «Toutefois, à l’avenir, il faudra davantage faciliter le passage.» Les organisateurs souhaitent également mettre en place un camping, afin d’encourager le public non genevois à participer.

Quatre éléments

«Quand je suis arrivé dans cet immense champ, j’avais l’impression d’être dans un désert aux airs du festival Burning Man», note Bastien Raë, président de la Fédération des festivals genevois (FFGE). Pour la deuxième année, il réalise une émission podcast, «Le grand chelem de la FFGE», où il décrit les événements. S’il trouve dommage que la bière proposée ne soit pas locale, il salue l’ambiance joyeuse, avec notamment un stand de jeux géants, ainsi que la décoration, certainement «la meilleure de cette saison en festival à Genève».

Des jeux géants étaient à la disposition des festivaliers. IRINA POPA

Miskicha Dunner s’est occupée de cette dimension esthétique. «À trois, nous avons soit fabriqué les structures nous-mêmes, soit eu recours à des associations actives dans les matériaux récupérés, comme Matériuum. La pépiniériste Roy nous a prêté les plantes et nous avons disposé des morceaux de CD reflétant les lumières.» Le thème de la «chill zone»? Les quatre éléments. De quoi inspirer les festivaliers en ces temps de canicule.

La zone de détente avait pour thème les quatre éléments. IRINA POPA

Namya Bourban est journaliste à la rubrique culture et société. Auparavant, elle a travaillé au sein de la rubrique Suisse. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.