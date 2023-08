Musique du XXe siècle à Cernier – Promenade dans les jardins secrets de Berio Dimanche, les Jardins Musicaux parcourent les quatorze «Sequenze» de Luciano Berio. Coup de projecteur. Matthieu Chenal

Vingt ans après sa mort, Luciano Berio reste un jalon de la musique du XX e siècle. KEYSTONE

Aux Jardins Musicaux, les projets vocaux les plus fous se bousculent dans un grand écart stylistique ébouriffant. La seconde semaine du festival de Cernier (NE) fait la part belle, ce mardi, aux criminels dans l’opéra et la comédie musicale avec le spectacle «Killer Instincts», de la chanteuse allemande Sarah Maria Sun. Le surlendemain, la mezzo-soprano Annina Haug revisite Schubert, Bach, Monteverdi ou Dowland à travers les bariolages électroniques de Stephanie Gurga, tandis que Stile Antico, vendredi, sublime la polyphonie anglaise du XVIe siècle. Sans oublier le «Requiem» de Mozart, donné dans une usine désaffectée (samedi, ancienne usine de pâte de bois de Rondchâtel) puis dans une église (dimanche, Saignelégier).

Dimanche, un autre monument vocal du XXe siècle résonnera, mais la «Sequenza III» pour voix solo de Luciano Berio, rendue célèbre par l’incarnation qu’en fit Cathy Berberian lors de sa création en 1966, est incluse dans une rarissime intégrale en trois concerts du cycle des «Sequenze». Le compositeur italien a en effet constitué, entre 1958 et 2002, un corpus impressionnant de quatorze pièces solo, créant à chaque fois un duo particulier entre un interprète dédicataire et son instrument.

Dimanche 27 août à 11 h, Mara Möritz chantera la «Sequenza III», après celle pour trombone et avant celle pour guitare. BERND ROTTMANN

«Nous aurons là un concentré de l’histoire musicale du XXe siècle, se réjouit Valentin Reymond, directeur artistique des Jardins Musicaux. J’invite le public à embarquer pour un voyage qui devrait faire ressortir la variété dans l’unité. C’est l’occasion rare de suivre Berio à la trace dans ses jardins secrets!»

Dimanche 27 août à 12h30, Valeria Curti devra maîtriser la respiration continue dans les dix-huit minutes de la «Sequenza XII» pour basson. ALESSANDRO HABEGGER

Effets électroacoustiques

Le projet ambitieux des Jardins Musicaux prolonge la collaboration avec la Haute École des Arts de Berne (HKB), marquée l’an dernier par une intégrale des sonates pour piano de Prokofiev. Mais avec les «Sequenze», au lieu d’une unique classe, on a affaire à quatorze disciplines différentes! Olivier Vivares, professeur de clarinette à la HKB, a piloté ce projet comme directeur artistique. «À travers ces trois heures de musique, mon objectif est de montrer un éventail complet des talents de notre Haute École, en présentant des étudiants, des alumni et des professeurs. J’ai travaillé ainsi sur les éclairages, et sur un enchaînement original des œuvres, non chronologique, mais qui forme une trame continue. Chaque concert s’ouvre par les «Sequenze» du hautbois, du basson et de la trompette, marquées par des effets de spatialisations, donnant un semblant de coloration électroacoustique à la pièce.»

