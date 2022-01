Musique pop – Bastian Baker, dernières nouvelles de la jeunesse Après dix ans de carrière, son nouvel album, court et tranchant, sort dans quelques jours et parle beaucoup d’amours perdues et de modernes solitudes. Christophe Passer

Bastian Baker photographié à l’Hôtel Royal Savoy à Lausanne, Suisse. ©Lea Kloos

Après les jeux du cirque, ceux de l’amour pas toujours facile et du hasard heureux des voyages. On retrouve le kid dans une chambre d’hôtel de Lausanne, et il y est comme chez lui, forcément. Dix ans que cela dure, cette vie de baladin pop ici ou ailleurs, avec toujours une guitare à portée de voix. À un moment, il aura cette phrase étrange: «Il peut arriver maintenant à des gens d’être nostalgiques d’une époque où ils me connaissaient déjà.» Cela veut dire aussi que ses chansons ont marqué des histoires. Des baisers se sont échangés dessus. Des fêtes ont duré des nuits entières.