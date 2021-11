Nouveauté musicale - Adele, dévoreuse de vinyle

«On devait recevoir pas mal de nouveautés, mais la distribution a été retardée en raison du gros pressage vinyle de l’album d’Adele, qui engorge toute l’industrie», annonce le disquaire indépendant gérant de Disc-à-Brac, à Lausanne. Un nouvel album studio de la diva anglaise, c’est toujours un tsunami médiatique mondial. C’est le cas de «30», son 4e, dans les bacs physiquement depuis deux jours. Hop, le timing est parfait pour ajouter un peu de glamour sous le sapin cette année.

Car on est bien d’accord, déballer un album vinyle, découvrir la pochette en grand format et les textes retranscrits sur la chemise intérieure est un geste bien plus sensuel qu’une playlist dématérialisée ou un boîtier de CD en plastique renfermant le compact-disc à faire fuir les pigeons sur les balcons. Forte de cet engouement pour la galette noire, Adele mise tout sur le support à microsillons. 500 000 disques prévus pour un premier pressage, et c’est tout un secteur qui en pâtit.