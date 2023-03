Musique classique – Musicales de Compesières, les notes du bucolique Au cœur de la campagne genevoise, la manifestation fondée par Claire Haugrel fait pulser la musique sacrée et de chambre. Rocco Zacheo

Le jeune ensemble franco-suisse Microcosme, qui entame sa deuxième résidence de trois ans aux Musicales de Compesières. JACQUES PHILIPPET

Depuis seize ans, avec une régularité qui renvoie aux anciens cycles de la vie rurale, un événement rythme les saisons de Compesières. Il se niche dans la charmante église du village et s’affiche sous les traits de Musicales rafraîchissantes. Déployés un temps sur trois week-ends par année, aujourd’hui prolongés sur un quatrième, ces rendez-vous sont des pépites permettant de découvrir de jeunes musiciens ayant, dans la plupart des cas, achevé depuis peu leurs cursus estudiantins et emprunté la voie professionnelle.

Au départ, l’archéologie

Il y aurait 1000 raisons pour suivre ces propositions scandées durant l’année. Retenons la grande proximité qu’on y vit avec les artistes, tout d’abord, un état de fait impossible à contourner tant les volumes ramassés de la paroisse génèrent une osmose naturelle entre la scène et le public. Il y a ensuite le cadre environnant, éminemment bucolique, qui insuffle un sentiment de dépaysement et de sérénité. Tout est donc réuni pour l’écoute d’un répertoire centré autour de la musique de chambre et sacrée.

On pourrait se demander comment pareille manifestation a pu voir le jour dans ce petit village éloigné et pas si bien desservi par les transports publics. La réponse, comme souvent dans ce genre de scénarios, tient du concours hasardeux de circonstances, de premières impulsions volontaristes, motivées par la simple passion de la musique. C’est ce que raconte la trajectoire de Claire Haugrel, fondatrice et directrice de ces Musicales.

«J’ai accordé d’entrée une attention particulière aux jeunes musiciens de la région qui commençaient leur carrière et affichaient déjà un talent évident.» Claire Haugrel fondatrice des Musicales de Compesières

L’anecdote qui a donné le départ à l’histoire est particulièrement savoureuse. «Il y a à peu près dix-huit ans, le comité de la paroisse a voulu changer le chauffage de l’église, se souvient la directrice. Les travaux qui se sont ensuivis ont permis de mettre au jour les vestiges d’une vieille église carolingienne. Le tout dûment répertorié et recouvert, le même comité a voulu valoriser cet espace avec des événements culturels. Ils se sont alors adressés à moi, native des lieux et professionnelle dans le domaine musical. J’ai tout de suite accepté.»

Les expériences passées en tant qu’administratrice artistique de l’Orchestre des Pays de Savoie et de programmatrice des Jeudis du piano au sein de la Société des Arts, lui seront dès lors particulièrement précieuses. Son carnet d’adresses s’ouvre, la programmation peut prendre forme. De quoi est-elle faite? «J’ai accordé d’entrée une attention particulière aux jeunes musiciens de la région qui commençaient leur carrière et affichaient déjà un talent évident. Ensuite, j’ai déployé l’affiche sur trois week-ends, chacun comptant trois soirées variées, la première étant animée par de jeunes solistes, la deuxième par un petit orchestre, la troisième, le dimanche, au répertoire vocal sacré, avec des oratorios. Ce n’est que plus tard que je suis passée à quatre rendez-vous articulés autour de deux soirées.»

De Bach aux Tziganes

Depuis dix ans, Claire Haugrel approfondit ses relations avec les figures émergentes du paysage classique, en leur offrant des résidences de trois ans. Ce fut le cas de la Camerata du Léman. C’est aujourd’hui le tour de l’ensemble franco-suisse Microcosme, dont l’expérience à Compesières vient d’être reconduite pour un autre cycle de trois ans. La formation fondée par le violoniste Franck-Edouard Bernard doit beaucoup aux impulsions bienveillantes de la directrice, à l’origine du projet.

Microcosme sera d’ailleurs au centre de la deuxième salve de la saison. Samedi 1er avril, sous la direction de son fondateur, il proposera un programme entièrement tourné vers la tradition tsigane, grande passion de Franck-Edouard Bernard. Le lendemain, un tout autre paysage se dessinera avec trois entités réunies sous la direction de Julien Laloux: le Chœur de chambre HEP (anciennement Ensemble vocal Heptaèdre), la Freitagsakademie et l’Ensemble Arabesque. À l’affiche, un monument du répertoire sacré: la «Passion selon saint Matthieu» de Bach.

Rocco Zacheo a rejoint la rédaction de la Tribune de Genève en 2013; il s'occupe de musique classique et d'opéra et se consacre, de manière ponctuelle, à l'actualité littéraire et à des événements culturels disparates. Auparavant, il a évolué pendant neuf ans au journal Le Temps et a collaboré avec la RTS La Première. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.