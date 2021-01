Concert en streaming – «Music for 18 Musicians», une pulsation douce à Genève Dimanche, les ensembles Contrechamps et Eklekto croisent leurs instruments dans la pièce emblématique de Steve Reich. Rocco Zacheo

Le compositeur américain Steve Reich, figure centrale du mouvement qui a donné vie à la musique répétitive. ANNIE COLLINGE

Elle occuperait le haut de la page, dans un catalogue idéalisé des pièces contemporaines ayant touché un public large. «Music for 18 Musicians» de l’Américain Steve Reich a franchi les palissades pour s’imposer tel un classique, manifeste tout d’abord d’une mouvance à succès – celle de la musique dite répétitive – mais aussi en trait d’union capable de rassembler des chapelles disparates de mélomanes. Quarante-cinq ans après sa création à New York, l’œuvre rebondit dans toute sa richesse harmonique, agile et sans une ride, entre les murs du Victoria Hall, où les ensembles Contrechamps et Eklekto croisent leurs instruments pour le compte d’un concert diffusé gratuitement en streaming.

À l’écran, le spectateur pourra se familiariser ou redécouvrir les facettes d’un ouvrage relevant du voyage hypnotique, où la puissance de l’impact sonore est inversement proportionnelle au dispositif instrumental déployé sur scène. Car Reich a dit beaucoup avec peu et il est resté dans un périmètre somme toute intimiste bien qu’étonnant dans ses structures. Côté archets, on y compte un violon et un violoncelle, pas davantage, flanqués d’une section de vents à peine plus étoffée – deux clarinettes et deux clarinettes basses. Le restant étant un terrain peuplé par des percussions de toute sorte, où brillent quatre pianos, des xylophones, des vibraphones et des marimbas. Enfin, quatre voix féminines complètent l’assemblage.

Avec ces dix-huit musiciens, on glisse alors dans ce qui tient de l’ensorcellement auditif, où les structures statiques des percussions sont sans cesse enrichies par des mutations lentes et quasi imperceptibles des harmonies et des textures sonores. Un long fleuve s’écoule ainsi durant près d’une heure. Il faut y plonger sans hésiter.