Toujours en latence, le public du monde d’après ne peut pas dire s’il sera encore prêt à sauter dans un avion pour aller à Londres compter les rares peintures de Léonard de Vinci rapatriées en un seul endroit ou à filer sur Rome pour se plonger dans les délicatesses de Raphaël réunies en grande pompe cinq cents ans après son décès.

Les musées non plus, même si leur économie est celle de l’anticipation – les prêts se négocient et se réservent des années à l’avance –, ne peuvent pas assurer qu’ils vont pouvoir continuer à déballer des événements propres à faire courir les foules, parce que c’est l’expo qu’on ne verra plus jamais ou l’accrochage de tous les superlatifs.

«Au moment où le cinéma prie pour voir débouler des blockbusters dans ses salles, le monde de l’art se prépare à s’en passer»

Curieusement – même paradoxalement –, au moment où le cinéma prie pour voir débouler des blockbusters dans ses salles afin de regonfler ses chiffres de fréquentation, le monde de l’art devra peut-être apprendre à vivre sans!

Une question de budget. De voyages compromis. D’incertitudes et autres effets secondaires du virus venus gripper la fabrique mondialisée des expositions. Mais également de volonté. Si certaines instances muséales voient depuis toujours le diable dans ces grosses machines, jugeant leur intérêt inversement proportionnel à leur budget marketing, l’idée d’un redimensionnement général des expositions se discute. Comme les questions de provenance des œuvres et des publics.

Pourquoi les musées ne reviendraient-ils pas aux fondamentaux en se concentrant sur leurs propres richesses? C’est plus écologique. Et plus sûr en cas de nouvelle pandémie. Mais est-ce vraiment assez? Finalement on aimait bien, nous public, cette course où les expos événements ne sont pas toutes à discréditer et qui nous a permis de voir Ai Weiwei à Lausanne ou Edward Hopper à Riehen. L’enjeu du monde muséal d’après est également celui de la démocratisation initiée avec ces affiches qui savent séduire en plus d’offrir un contact physique avec l’art. Les shows lumineux en immersion dans des reproductions trafiquées d’œuvres de Monet ou de Van Gogh sont prêts à récupérer ce public. Il y a menace, elles occupent déjà le terrain!