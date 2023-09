Musée d’art et d’histoire de Genève – Le Conseil municipal lâche 20 millions pour étudier l'extension du MAH Les élus ont voté le crédit d’étude, entérinant le compromis politique négocié entre Alfonso Gomez et Sami Kanaan quant à la préservation de la butte de l’Observatoire. Théo Allegrezza

Les trois conseillers administratifs impliqués dans la rénovation du MAH, à savoir Sami Kanaan, Alfonso Gomez et Frédérique Perler, devant le Conseil municipal en janvier 2023. MAGALI GIRARDIN

Le projet de rénovation et d’agrandissement du Musée d’art et d’histoire (MAH) franchit un nouvel obstacle. Mardi soir, le Conseil municipal de la Ville de Genève a débloqué une enveloppe conséquente de 20 millions de francs destinée à financer un concours d’architecture et les études de faisabilité qui suivront.