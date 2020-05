SPECTACLES | Une entrée gratuite – Musée d'ethnographie de Genève Dernier né des grands musées helvétiques, le MEG abrite l’une des plus belles collections d’ethnographie de Suisse.

Vous n'imaginez pas tout ce qu'il est possible de faire au MEG!



Enfin doté d'une structure à la hauteur de l'importance de ses collections qui, rappelons-le, se distinguent par leur exceptionnelle couverture – cinq continents et plus de 1'500 cultures –, le MEG peut désormais concurrencer les équipements d'accueil et de programmation d'opérateurs culturels d'ampleur internationale.

Dans son nouvel écrin, le MEG est la promesse d’une autre scène culturelle à Genève : des concerts, des cycles de cinéma, des spectacles, des ateliers, des rencontres, des conférences, des visites guidées...



Vous y découvrirez des expositions temporaires qui mettent en avant les trésors cachés du MEG dans de magnifiques scénographies immersives et une exposition permanente, « Les archives de la diversité humaine ». Celle-ci présente plus d'un millier d'objets remarquables qui couvrent plusieurs siècles d’histoire et une centaine de civilisations représentées par plus d’un millier d’objets remarquables. Et sous la majestueuse nef se niche la Bibliothèque Marie Madeleine Lancoux riche d’une collection, toujours croissante, de plus de 45'000 livres et documents audiovisuels dédiés aux cultures des cinq continents.