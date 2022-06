Football – Murat Yakin: «Xherdan Shaqiri sera sur le banc» Pour affronter la République Tchèque en Ligue des nations jeudi (20 h 45), l’équipe de Suisse commencera sans son meneur de jeu. Valentin Schnorhk Prague

Murat Yakin attend de son équipe qu’elle soit sérieuse jeudi. keystone-sda.ch

C’est une nouvelle aventure qui commence. Et cette fois, Murat Yakin est là depuis son début. Arrivé en cours de campagne qualificative pour la Coupe du monde 2022, avec une mission accomplie, le sélectionneur ne dépend désormais que de lui-même et de l’équipe qu’il a redessinée.

La nouvelle édition de la Ligue des nations commence ce jeudi (20 h 45) à Prague pour l’équipe de Suisse, et Yakin affiche des ambitions certaines, avant de défier la République tchèque. Même s’il devra faire sans Xherdan Shaqiri d’entrée, comme il l’a affirmé en conférence de presse de veille de match.

Xherdan Shaqiri pourra-t-il être titulaire jeudi?

Xherdan a rejoint l’équipe seulement mardi. Il ne s’est pas entraîné avant avec l’équipe, cela ne ferait pas vraiment sens de l’aligner d’entrée jeudi. C’est clair que lorsqu’il sera prêt, il sera important. Mais jeudi, il commencera depuis le banc.

Pour la première fois, vous avez à disposition l’équipe pendant un temps très long. Qu’est-ce que cela peut amener sur le plan tactique?

À Bad Ragaz, nous avons bénéficié de superbes infrastructures, de super terrains. C’était parfait pour travailler, avec presque six jours à disposition. Je n’ai ressenti aucune fatigue chez les joueurs, il y avait une bonne intensité. L’ambiance est bonne. Et je veux désormais les voir tout donner dans des matches qui seront sérieux. Ce ne sera pas seulement orienté sur les résultats, certains joueurs recevront aussi leur chance. Le temps est court jusqu’à novembre et la Coupe du monde. On prend cette Ligue des nations très au sérieux.

Pour rester en Ligue A, ce match contre la République tchèque a une certaine importance, sachant que c’est a priori l’adversaire le plus faible.

Nous sommes quatre équipes fortes, je ne considère pas la République tchèque comme l’équipe la plus faible. Nous respectons cet adversaire, comme chaque équipe. Je veux que mon équipe mette en œuvre tactiquement ce que j’attends d’elle.

Quel regard avez-vous sur la République tchèque?

C’est une équipe qui a un super entraîneur (ndlr: Jaroslav Šilhavý), qui produit un football courageux et offensif. Elle a aussi de très bons joueurs, malgré quelques absences. Mais ils ont assez de choix. Ils ont montré l’année passée à l’Euro qu’ils pouvaient être forts. Il faudra être concentré dès le début.





Valentin Schnorhk est journaliste à la rubrique sportive depuis 2021, après avoir travaillé au sein de l'agence Keystone-ATS. Il suit particulièrement le football et s'intéresse de près à l'analyse du jeu. Plus d'infos @schn_val

