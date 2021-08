Équipe de Suisse – Murat Yakin veut prolonger l’euphorie de l’Euro pour imposer sa griffe Intronisé sélectionneur helvétique, le Bâlois devra surfer sur l’héritage laissé par Vladimir Petkovic pour vaincre le climat de défiance que sa nomination provoque. À 46 ans, il n’est ni la première option ni un choix par défaut. Explications. Nicolas Jacquier

Dominique Blanc (à droite), président de l’Association suisse de football, confie à Murat Yakin les destinées de l’équipe suisse. KEYSTONE

Fumée blanche et sans suspense sur Muri. Après la longue ère Petkovic, l’avenir immédiat de l’équipe de Suisse s’écrira avec Murat Yakin, qui s’est engagé à court terme à la hauteur de la mission qui lui a été assignée – qualifier la Suisse pour le Mondial 2022. Soyons francs: pour succéder à Vladimir Petkovic, on attendait une pointure mais pas forcément celle représentée par l’ancien international, intronisé lundi sur le banc de la Nati après en avoir été un cadre important sur la pelouse (49 sélections entre 1994 et 2004).

Au siège de l’ASF, il était 15 h lorsque «Muri», très élégamment vêtu (costume noir et polo blanc), devait effectuer son apparition devant un parterre de journalistes, qu’il retrouve pour la plupart. Comme si l’on y célébrait des retrouvailles en famille sous les flashes. Yakin n’a remporté aucune médaille mais le matin même, il a tenu devant les objectifs à se draper dans l’étoffe nationale à la manière des héros de Tokyo. Symbole du lien fort qui le relie à la croix blanche. «C’est un grand honneur d’être à cette place, j’en suis fier, devait convenir l’heureux élu. Je connais déjà l’équipe et les magnifiques qualités qui s’en dégagent. Mon objectif est de continuer à la faire progresser.»