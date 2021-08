Football – Murat Yakin retient Cedric Zesiger Pour sa première liste, le nouveau sélectionneur de la Suisse a réservé une seule vraie surprise en appelant le défenseur de Young Boys. Valentin Schnorhk

Cedric Zesiger est appelé pour la première fois avec l’équipe de Suisse. keystone-sda.ch

Cedric Zesiger est la première nouveauté introduite par Murat Yakin. Le nouveau sélectionneur de l’équipe de Suisse a retenu le défenseur de Young Boys parmi 27 joueurs pour les matches contre la Grèce (amical), l’Italie et l’Irlande du Nord, ceux-ci comptant pour les qualifications au Mondial 2022.

Côté romand, Kevin Mbabu, Yvon Mvogo, Jordan Lotomba, Denis Zakaria ainsi qu’Andi Zeqiri ont été retenus. Le Vaudois, buteur avec Brighton en Coupe de la Ligue, pourrait honorer sa première sélection, après avoir été écarté au dernier moment de la liste pour le dernier Euro 2020. Le Genevois de Zurich Becir Omeragic n’a en revanche pas été appelé.

Murat Yakin s’est inscrit dans la lignée de Vladimir Petkovic, avec la même base de joueurs. En plus de Zesiger et Zeqiri, Michel Aebischer (Young Boys) et Renato Steffen (forfait cet été) sont les seuls joueurs présents à n’avoir pas participé au Championnat d’Europe.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.