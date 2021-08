Football – Murat Yakin nommé à la tête de l’équipe de Suisse Le désormais ancien entraîneur du FC Schaffhouse succédera à Vladimir Petkovic, parti à Bordeaux. Sport-Center

Le successeur de Vladimir Petkovic, qui a rejoint les Girondins de Bordeaux, est connu. Il s'agit de Murat Yakin, désigné entraîneur de l'équipe nationale masculine suisse. Murat Yakin a signé lundi matin un contrat portant jusqu'à la fin des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022, avec une option de prolongation. Le Bâlois de 46 ans rejoint avec effet immédiat l'Association suisse de football (ASF) en provenance du FC Schaffhouse, club de Challenge League.

Trois semaines et demie avant le premier rassemblement de la Nati depuis l'Euro 2020, le nom de l'entraîneur qui sera à la tête de l'équipe pour le match international contre la Grèce (1er septembre à Bâle), ainsi que pour les matches de qualification pour la Coupe du monde contre l'Italie, championne d'Europe (5 septembre à Bâle), et le déplacement en Irlande du Nord (8 septembre à Belfast), est connu. La commission composée du directeur des équipes nationales, Pierluigi Tami, du Président central de l'ASF, Dominique Blanc, de Patrick Brugmann (directeur du développement du football de l'ASF) et du Président de la SFL Heinrich Schifferle, a présenté Yakin comme candidat final au comité central de l'ASF, lequel a approuvé la proposition.

Une progression pas à pas

Malgré un âge comparativement précoce - la dernière fois qu'un entraîneur plus jeune avait pris ses fonctions à la tête de l'équipe, c'était Rolf Fringer en 1996, âgé alors de 39 ans - Murat Yakin possède une grande expérience du métier d'entraîneur. Après avoir accompli sa brillante carrière de joueur en Suisse (notamment en tant que capitaine de Grasshopper et du FC Bâle), en Bundesliga avec le VfB Stuttgart et Kaiserslautern, dans la Ligue turque avec Fenerbahçe, ainsi que 49 sélections pour 4 buts avec la Suisse, Yakin a commencé comme entraîneur avec Concordia Bâle.

Pas à pas, il est passé par Frauenfeld et les M 21 de GC, avant de devenir l'entraîneur principal du FC Thoune, puis du FC Lucerne. Avec le club de l'Oberland bernois, il est passé de la Challenge League à la Super League et, lors de la saison 2011/12, il a mené l'équipe de Suisse centrale à la finale de la Coupe avec la deuxième place du championnat.

«Une affaire de cœur»

Yakin a remporté deux championnats de Suisse avec le FC Bâle (2013 et 2014), qui a également disputé les demies et les quarts de finale de la Ligue Europa sous la direction de son ancien capitaine. Les autres clubs de Yakin en tant qu'entraîneur sont le Spartak Moscou, le FC Schaffhouse, GC, Sion et, depuis juin 2019, de nouveau Schaffhouse.

Près de 17 ans après son 49e et dernier match international avec la Suisse (le 9 octobre 2004, en Israël lors des qualifications pour la Coupe du monde), Yakin est donc de retour à l'ASF. L'ancien défenseur central et libéro se réjouit de sa prise de fonction. «La Nati était déjà une affaire de cœur pour moi en tant que joueur. C'est un grand honneur et un plaisir pour moi de pouvoir représenter notre pays en tant qu'entraîneur. Je suis convaincu que nous nous qualifierons pour la Coupe du monde avec cette grande équipe et que nous allons célébrer de nouveaux succès.»

