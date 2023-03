Football – Murat Yakin: «Il y a un formidable état d’esprit dans cette équipe» Le sélectionneur revient sur la victoire 3-0 face à Israël et sur ce début de qualification à l’Euro 2024 parfait. Daniel Visentini Genève

Murat Yakin, la Suisse a commencé ces éliminatoires de l’Euro 2024 par deux victoires sans appel contre la Biélorussie (5-0) et Israël (3-0): qu’en retenez-vous pour le futur?

D’abord, je veux féliciter les joueurs. Mais en fait, le groupe tout entier. Pour ces dix jours passés ensemble qui ont été parfaits à tous les plans. Il y a un formidable esprit d’équipe et ça, cela aide pour jouer au football. Cela est très intéressant pour l’avenir.

Les deux fois, il y a eu un 4-3-3: est-ce là un système qui se dégage pour le futur?

L’objectif, c’est toujours de placer les joueurs dans les meilleures dispositions. Actuellement, cela veut dire que Freuler et Xhaka jouent plus haut au milieu.

Et que Denis Zakaria évolue en No 6…

Oui. Je suis très content de la performance de Denis. Ce n’était pas évident, il n’a pas eu beaucoup de temps de jeu en club. Quand on voit ce qu’il a été capable d’apporter, on ne peut qu’être satisfait.

Zeki Amdouni s’est lui aussi mis en évidence…

Zeki, c’est trois matches et deux buts. C’est un joueur très intéressant. Il a un peu du football de rue en lui, ce côté imprévisible. Au début, ce soir, peut-être à cause de la crispation, il a manqué quelques gestes techniques. Mais après, tout est devenu plus concret. Il est exactement ce joueur qui est dans un momentum positif et c’est pour cela que j’ai compté sur lui dès le début.

On dirait bien que la Suisse va faire cavalier seul, en tête, dans ce groupe?

Attention. Des surprises peuvent toujours arriver. Regardez l’Écosse qui bat l’Espagne. Moi, je veux continuer de prendre match après match. Nous avons bien travaillé. Offensivement. Mais aussi défensivement contre Israël. Il faut continuer comme cela.

