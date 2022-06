Football – Murat Yakin: «Il n’y a pas de polémique avec Xhaka» Le sélectionneur de la Suisse a dit ce qu’il attendait des siens à la veille de Portugal-Suisse de Lisbonne, ce dimanche soir (20 h 45). Il parle de Xhaka aussi. Daniel Visentini Lisbonne

Après une vilaine défaite à Prague, Murat Yakin veut une réaction contre le Portugal, un gros morceau de cette Ligue des nations. Choc dimanche soir. ERIC LAFARGUE

Murat Yakin: après la défaite à Prague, Granit Xhaka s’est ouvertement interrogé sur son positionnement, laissant entendre qu’il préfère jouer plus en No 6 qu’en No 8 et qu’un entraîneur doit le savoir. Comment avez-vous accueilli ces remarques?

Il sortait d’un match, avec une défaite. Je crois savoir que ses propos n’ont pas exactement été rapportés, qu’il y avait une deuxième partie dans la question. Où l’on parle précisément de son positionnement à Arsenal, j’aurais aimé qu’on le dise aussi, puisqu’il joue en No 8 dans son club. Il préfère jouer plus bas? Il sait jouer plus haut aussi, cela fait partie de la flexibilité. Granit est très important pour notre équipe, il peut apporter beaucoup d’impulsions. Il était positionné pour cela jeudi. J’ai parlé avec lui, il n’y a pas de polémiques.

Xhaka sera-t-il titulaire contre le Portugal ce dimanche soir?

Nous avons encore un entraînement avant le match, il faut voir comment tout le monde se sent. Je sais qu’il a envie de jouer. Tous les matches. Je ne donnerai ma composition au groupe que dimanche.

Sur le plan des gardiens: Sommer sera-t-il dans la cage?

Nous aurons sûrement un changement à ce poste, pour faire un tournus (ndlr: ce sera donc Omlin ou Kobel).

Le Portugal, c’est un gros morceau, davantage encore à domicile. À quoi vous attendez-vous?

J’ai vu le match des Portugais en Espagne. C’est une grande équipe, bien sûr. Je sais que Cristiano Ronaldo n’a pas commencé jeudi dernier. Mais là, nous sommes à Lisbonne… Nous nous réjouissons de pouvoir jouer contre de telles formations. Le Portugal est favori, c’est clair. À nous de nous créer des occasions et de corriger les problèmes défensifs qui ont existé contre les Tchèques.

