Football – Murat Yakin fait confiance à ses cadres contre le Portugal A l’exception de Jonas Omlin, titularisé dans les buts, le sélectionneur a choisi d’aligner une équipe-type pour ce dernier match de la saison. Coup d’envoi à 20h45 à Genève. Valentin Schnorhk Genève

Murat Yakin a choisi d’aligner une équipe presque idéale dimanche. BASTIEN GALLAY / LPS

Cette fois, l’équipe de Suisse n’aura pas beaucoup d’excuses. Pour ce dernier des quatre matches de Ligue des nations du mois de juin, Murat Yakin a choisi d’aligner un onze qui ressemble à une équipe-type face au Portugal dimanche (20h45). A l’exception bien sûr de Jonas Omlin, titularisé dans les buts à la place de Yann Sommer, en vertu de la rotation au poste de gardien.

Pour le reste, peu de surprises à signaler côté suisse. Si ce n’est que Yakin a choisi d’aligner trois milieux axiaux (Granit Xhaka, Remo Freuler et Djibril Sow). Restera à déterminer comment ils se placeront: en 4-2-3-1 ou en 4-1-4-1? Même si le sélectionneur a déjà démontré être capable de changer de disposition au cours du même match, comme jeudi dernier contre l’Espagne.

En défense, pour la première fois de ce stage, la paire habituelle Manuel Akanji-Nico Elvedi sera titularisée dans l’axe. Silvan Widmer et Ricardo Rodriguez conservent leur place sur les côtés. Offensivement, l’animation sera dépendante de Haris Seferovic à la pointe de l’attaque, avec Xherdan Shaqiri et Breel Embolo sur les ailes. A noter que les deux néophytes Leonidas Stergiou et Zeki Amdouni sont sur le banc.

Côté portugais, en l’absence de Cristiano Ronaldo (qui n’a pas fait le voyage vers Genève), la Seleção garde fière allure. Parmi les joueurs de marque titularisés, on note notamment la présence de Bruno Fernandes, João Cancelo ou Rafael Leão, élu récemment meilleur joueur de la saison en Serie A avec l’AC Milan.

Les compositions:

Suisse: Omlin; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Xhaka; Shaqiri, Freuler, Sow, Embolo; Seferovic.

Portugal: Diogo Costa; Cancelo, Pepe, Danilo Pereira, Nuno Mendes; Vitinha, Ruben Neves, Bruno Fernandes; Otavio, André Silva, Rafael Leão.

