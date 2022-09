De cette équipe de Suisse qui a soulevé tout un peuple un soir de juin à l’Euro, il y a plus d’un an, en renvoyant à la maison une France championne du monde en titre, on attend désormais tout. Avers et revers d’une même médaille, l’exploit et la responsabilité qu’il éveille.

On a pu croire, lors des qualifications pour le Mondial, à l’automne dernier, que rien n’avait vraiment changé. Furieusement, cette Suisse vernie, avec un nouveau sélectionneur à sa tête, avait brûlé la politesse à une Italie à peine sacrée championne d’Europe.

Il y avait bien une providence magnifique, mais au fond, pour qui veut faire partie des grands, pour qui ne rate plus un tournoi majeur depuis 2004, mis à part l’Euro 2012, il y avait là, surtout, une régularité attendue, espérée, effective.

Il ne faut pas banaliser la performance, mais la prendre pour ce qu’elle est: un nouveau statut pour l’équipe nationale. C’est à cela que se confronte aujourd’hui Murat Yakin, dans la recherche d’un fragile équilibre entre ses idées et les élans d’une sélection joueuse par atavisme - autant de potentielles tensions internes -, le tout sur fond de résultats médiocres jusque-là en 2022 (quatre défaites, un nul contre le Kosovo, une seule victoire).

Le Mondial arrivant, le nouveau sélectionneur est face à la réalité: la Suisse reste sur trois huitièmes de finale et un quart de finale lors des quatre derniers grands rendez-vous internationaux. C’est le poids de cet héritage exceptionnel qu’il doit assumer maintenant.

En décembre, Murat Yakin sera celui qui aura su maintenir cet inouï niveau d’accomplissements - ou qui aura fait mieux -, sinon il sera celui qui aura échoué. L’ombre ou la lumière. C’est cruel, voire injuste, mais c’est son destin.

Daniel Visentini est journaliste pour le Sport Center depuis 2018. Il a été durant sept ans le chef de la rubrique Sports de la Tribune de Genève. Il suit de près l'actualité du football, notamment celle du Servette FC et de l'équipe de Suisse. Plus d'infos

