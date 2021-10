Éditorial - Murat Yakin est libéré du passé

Otage d’une promesse reçue en héritage, Murat Yakin est ce nouveau sélectionneur qui se sait encore un peu prisonnier de la Suisse d’hier, mais surtout attaché à celle de demain.

Bonheur de l’été, fragilité de l’automne: entre les feux de joie allumés un soir de liesse à Bucarest, contre la France, et la réalité plus crépusculaire de ces éliminatoires du Mondial 2022, face à une médiocre Irlande du Nord (victoire 2-0 de la Suisse), il y a un monde. Et du réel à accepter.

Le nouveau sélectionneur n’est pas Vladimir Petkovic, par conséquent «sa» Suisse dévie de celle d’avant, dans la forme et dans le geste. C’est dans ce virage-là qu’elle se situe aujourd’hui. Hésitante encore.

Par-delà la victoire de samedi, il y a enfin eu des intentions qui faisaient défaut jusqu’à présent. Elles ont aussitôt soulevé les clameurs d’un Stade de Genève qui voulait revivre, par procuration, les folles émotions de l’Euro.

Ni comparer ni opposer

La tentation est grande de tenir pour dû, toujours, ce seuil de performance. Ce serait oublier que la Suisse est sur une corde raide. Elle l’était avec Petkovic, malgré le caractère exceptionnel des résultats obtenus. Elle l’est aussi aujourd’hui avec Murat Yakin. Il ne faut ni comparer ni opposer, il y a surtout là deux moments différents, mais toujours tendus vers un même souci.

Il y a deux manières d’aborder les équations. Mais au final, à bien y regarder, on voit que la Suisse très ambitieuse de Petkovic pouvait reculer par nécessité et que celle de Yakin, par aspiration, peut oublier certaines de ses rigueurs défensives.

En réalité, on ne sait plus très bien qui emprunte à l’autre. Il n’y a plus qu’une seule certitude: paradoxalement, c’est en donnant en favorisant l’attaque que Yakin s’est affranchi du passé pour s’offrir sa première victoire officielle.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.