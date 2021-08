La Suisse tient son sélectionneur – Murat Yakin devrait succéder à Vladimir Petkovic L’entraîneur du FC Schaffhouse devrait être intronisé lundi par l’Association suisse de football. Robin Carrel

Murat Yakin reste sur deux expériences délicates en Super League. KEYSTONE

Samedi, vingt-quatre heures avant que Vladimir Petkovic ne perde son premier match à la tête de Bordeaux face à Clermont Foot (0-2), néo-promu en Ligue 1, le site Nau.ch a mis un terme au suspense. Le prochain sélectionneur de l’équipe de Suisse devrait ainsi être Murat Yakin (47 ans), un homme qui a porté le maillot national pendant une dizaine d’années et qui était encore sur le banc du FC Schaffhouse, en Challenge League, dimanche après-midi contre le FC Winterthour (1-1).

L'Association suisse de football semble avoir trouvé celui qui aura la lourde tâche de qualifier son équipe fanion pour le Mondial au Qatar, fin 2022. L’ASF a dû faire face à quelques refus de noms plus clinquants, avant de choisir – en lieu et place de René Weiler et de Bernard Challandes – celui dont la carrière de coach l’a mené de Concordia Bâle à Schaffhouse, en passant par Sion, Thoune, Lucerne, Bâle, le Spartak Moscou et Grasshopper. Une petite surprise, mais un choix qui fait pas mal de sens, surtout au vu du passé avec le maillot rouge à la croix blanche de l’ancien libéro – 49 sélections entre 1994 et 2004 –, également sacré cinq fois champion de Suisse en tant que joueur.

Sur le banc, le frère aîné de l’ancien magnifique meneur de jeu Hakan – son assistant à la Wefox Arena – avait commencé fort, montant en puissance à Thoune et Lucerne (une finale de Coupe de Suisse perdue aux tirs au but contre Bâle en 2012), avant de fêter deux titres aux commandes du FCB, avec Sommer, alors que Xhaka et Shaqiri venaient d’être vendus (1,99 point par match avec le club rhénan en Super League). Yakin a ensuite tenté l’aventure du Spartak Moscou, mais sa campagne de Russie s’est terminée en queue de poisson, avec une sixième place en championnat et un licenciement. Depuis, il s’est escrimé à relancer sa carrière de coach, a connu deux échecs à GC et Sion, où il a pris la porte après 26 et 28 parties, avant de se réinstaller aux commandes de «son» FC Schaffhouse.

L’annonce officielle de son engagement devrait tomber ce lundi. Il faut dire que l’ASF devait faire vite: la Suisse sera sur le pont le 1er septembre, avec la réception de la Grèce, en match amical, dans un Parc Saint-Jacques que Murat Yakin connaît si bien. Dans la foulée, les Helvètes disputeront un match importantissime dans la quête de la qualification directe le 5 septembre contre l’Italie – toute fraîche championne d’Europe et qui avait «rousté» Xhaka et les siens sur la route du titre –, avant de s’envoler vers Belfast et une partie face aux Nord-Irlandais, prévue le 8.

