«S’il y a une chose que l’Histoire nous apprend, c’est que les hommes n’apprennent rien de l’Histoire.» C’est la phrase – signée Hegel – qu’on lit cette semaine sur l’ardoise accolée au mur d’une maison de Laconnex, près de la boulangerie, rue des Rupettes. On avait proposé à l’habitante qui écrit ces maximes drôles et philosophiques d’auteurs célèbres un défi: écrire les trois meilleures citations des Genevois envoyés à la rédaction sur son ardoise.

Alors après un bilan à mi-parcours il y a deux semaines, voici les dernières phrases à lui soumettre: «Être bien habillé, c’est oublier ses habits», par Isaac Assor. «En répétant ce qu’on a entendu dire, on apprend à mentir», signé Werner Lieberherr, qui cite son père, dans une jolie carte envoyée par La Poste. Cette phrase fait écho à une célèbre citation de Victor Hugo, renvoyée par une lectrice: «N’imitez rien ni personne. Un lion qui copie un lion devient un singe.»

Un drôle de coco qui signe «le cruciverbiste inconnu» propose une énigme à lire en deux temps. Par manque d’occasions futures, je livre ici question et réponse: «Un mot de trois lettres que l’on n’utilise jamais sans mesure? FUR, puisque l’on dit toujours au fur et à mesure.» Une énigme idéale à placer lors d’un apéro (une fois que les verres sont servis).

Zoé nous envoie quant à elle une longue liste de maximes fameuses. Nous ne retenons que celle proférée par une célébrité de plus modeste envergure, à savoir la conseillère municipale verte Uzma Khamis Vannini, qui déclarait dans nos colonnes: «Gommer toutes nos particularités, c’est comme nous mettre tous dans le même moule. À force, on devient une tarte.» Danièle Laubscher nous envoie une citation sans auteur lue sur un panneau sur un sentier en Ardèche: «Plus rien entre le ciel et moi sinon le temps.»

