Constructions scolaires à Morrens – Municipaux saoulés de passer pour des incapables Alors qu’une énième récolte de signatures démarre au village, l’Exécutif sort de sa réserve et met sa population face à ses responsabilités. Car les Communes voisines en ont marre de payer pour le village. Sylvain Muller

Les éléments modulaires prévus à Morrens pour créer deux nouvelles salles de classe seraient implantés dans le périmètre du collège de la Marionnaz. Patrick Martin

«Cette fois, ça suffit! On en a marre de passer pour des incapables! Et puis, on ne peut pas indéfiniment compter sur les Communes voisines pour bâtir les infrastructures dont on a besoin!» Les membres de la Municipalité de Morrens sont très remontés et tiennent à le faire savoir. Cause de leur courroux, le lancement d’une récolte de signatures pour obtenir un vote populaire sur la décision du Conseil communal du 14 décembre d’accorder un crédit de 550’000 francs pour créer deux nouvelles salles de classe avec des éléments modulaires.

Si le référendum aboutit, le chantier ne pourra être réalisé à temps pour la prochaine rentrée et une solution provisoire devra être trouvée, engendrant probablement des surcoûts. Mais le problème est aussi que ce référendum succède à plusieurs autres, qui ont eu pour effet de bloquer jusqu’à ce jour un projet de construction de salle polyvalente initié il y a… seize ans! Et que, dans tous les comités à l’origine de ces démarches, on retrouve toujours un citoyen membre du Conseil communal: Denis Lambelet. «Cette décision, prise dans l’urgence, est très discutable», explique cette fois le très actif Morrennais pour justifier la démarche. «Il y a en effet d’autres aménagements scolaires à l’étude et, en plus, les ressources financières de la Commune sont toujours au plus mal.»

Salle polyvalente à construire

Municipale des finances, Sandra Hulaas rejette l’accusation: «Je ne vois pas comment il pourrait être plus avantageux financièrement d’intégrer ce projet de nouvelles classes à celui de la salle polyvalente. Les seules certitudes sont que l’on perdrait les plus de 500’000 francs déjà investis et que cela retarderait encore le projet, alors que l’on vient de recevoir le permis de construire.» De quoi pouvoir enfin espérer disposer d’ici à deux ans de ce nouveau bâtiment comportant une salle de gymnastique, mais aussi d’une UAPE (ndlr: unité d’accueil pour écoliers) et des locaux de Voirie et de Protection civile (PCi) inclus dans le projet.

À propos de PCi, le syndic Jean-Paul Raemy signale qu’un nouveau report du projet de salle polyvalente rendrait en outre impossible l’utilisation d’un montant de 228’000 francs mis à disposition par le Canton et dont le délai d’utilisation arrive cette fois vraiment à son terme. Mais c’est surtout le contexte général qui le préoccupe: «Nous avons des obligations à respecter en termes d’infrastructures à mettre à disposition de notre population. Nous faisons le travail nécessaire, mais tout est bloqué par la même personne depuis près de quinze ans. Et désormais, à chaque séance avec mes collègues des autres communes, j’entends qu’ils en ont marre de payer pour nous!»

«Chaque Commune a fait de gros efforts financiers pour s’équiper, sauf Morrens.» Jean-Pierre Sterchi, municipal à Cugy et président de l’Association scolaire intercommunale de Cugy et environs

Président de l’Association scolaire intercommunale de Cugy et environs (ASICE), qui regroupe depuis 2008 les Communes de Bretigny-sur-Morrens, Cugy, Froideville et Morrens, Jean-Pierre Sterchi confirme: «Ces dernières années, chaque Commune a fait de gros efforts financiers pour construire et rénover des infrastructures scolaires, sauf Morrens. En tant que municipal, je n’oserais pas aller devant mon Conseil communal demander des sous pour construire des salles de classe supplémentaires à Cugy parce que Morrens ne veut pas le faire». En plus, Morrens est la Commune qui va connaître la plus forte progression démographique scolaire. «Dans les quatre prochaines années, leur nombre d’élèves de degré primaire va passer de 95 à 122. Or, nous n’avons plus la possibilité d’accueillir des classes supplémentaires dans les autres villages.»

L’inquiétude est également palpable chez Olivier Simon, le directeur de l’Entraide familiale et accueil de jour de la région d’Échallens (EFAJE): «Il y a un manque réel. En principe, il y a une UAPE pour chaque site scolaire, dimensionnée en fonction de ce dernier. À Morrens, nous bricolons déjà depuis un certain temps avec des dérogations et des transports d’élèves jusqu’à Bretigny. Mais, malgré cela, nous n’arrivons pas à répondre à toutes les demandes et l’arrivée des classes supplémentaires cet été va encore dégrader la situation. Nous nous réjouissons donc que le village construise sa grande salle, ce qui permettra d’enfin disposer des 36 places prévues dans la nouvelle UAPE intégrée au projet.»