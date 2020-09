Grèce: moines atteints au Mont Athos Afficher plus

Huit moines ont été détectés positifs au Covid-19 dans un des vingt monastères de la communauté orthodoxe du Mont Athos, enclave quasi isolée du nord de la Grèce, a-t-on appris lundi de source ecclésiastique. Comptant une quarantaine de moines, le monastère de Saint Paul où vivent les huit moines contaminés a été placé en quarantaine, selon la même source. L’un des huit moines a été hospitalisé en état grave à Thessalonique, métropole du nord du pays.

En mars, au pic du Covid-19, quatre jeunes moines avaient été testés positifs après avoir voyagé au Royaume-Uni mais ils se sont rapidement remis, selon la même source.

Haut-lieu de l’orthodoxie, le Mont Athos compte près de 1700 moines et est interdit aux femmes. Il date du Xe siècle et jouit d’un statut quasi autonome, selon la Constitution grecque. Il est administré par un collectif monacal et suit le rite orthodoxe byzantin. Réputé pour ses règles austères, ce site se trouve dans une réserve naturelle culminant à plus de 2000 mètres sur la péninsule de Chalcidique dans la région de Macédoine.