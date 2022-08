Athlétisme – Mujinga Kambundji décroche l’argent sur le 100 m La Bernoise a longtemps cru en la victoire au stade olympique de Munich. Mais l’Allemande Gina Lückenkemper lui a soufflé l’or pour 5 millièmes de seconde. Emmanuel Favre Munich

Mujinga Kambundji (30 ans) a conquis la médaille d’argent du 100m des Championnats d’Europe, mardi soir au stade olympique de Munich. Après avoir passé les 95 premiers mètres en tête, la Bernoise a été dépassée sur le fil par l’Allemande Gina Lückenkemper. Les deux sprinteuses ont été créditées du même temps (10’’99), mais la photo-finish a été favorable à l’outsider germanique, qui est restée 5 millièmes de secondes de moins que la Suissesse sur la piste. La troisième place est la propriété de la Britannique Daryll Neita (11’’).

Quelque 45 minutes après avoir apprécié l’argent décroché par l’Appenzellois Simon Ehammer (22 ans) au décathlon, Swiss Athletics a ainsi ajouté une 35e médaille à sa moisson européenne. Dans cette compétition imaginée entre les deux guerres mondiales par l’Association européenne d’athlétisme et organisée depuis 1934, les Helvètes ont raflé huit colliers en or, quatorze en argent et treize en bronze.

Mujinga Kambundji, qui s’était appropriée la troisième place sur le 100m le 8 septembre 2016 à Amsterdam, derrière la Néerlandaise Dafne Schippers et la Bulgare Ivet Lalova-Collio, en possède désormais deux. En 2018, à Berlin, lors de la dernière édition des joutes continentales, elle avait goûté à l’amertume de la quatrième place.

«Je suis contente de ma course, contente de la médaille, a expliqué la vice-championne d’Europe. Mais je suis un peu énervée par rapport à ces millièmes qui me manquent. Je ne sais pas ce qu’il s’est passé, peut-être que je me suis un peu crispée.»

Elle aura l’occasion d’enrichir sa collection dans les prochains jours en Bavière puisqu’elle s’alignera également sur le 200m (séries et demi-finales jeudi) et sur le relais 4x100m (séries vendredi dont elle sera probablement dispensée, finale dimanche).

Le 100 m hommes pour Jacobs

Course reine de ces Championnats d’Europe, le 100 m masculin a souri au favori Lamont Marcell Jacobs (27 ans). Sacré le 1er août 2021 aux Jeux olympiques de Tokyo devant l’Américain Fred Kerley et le Canadien Andre de Grasse en établissant un nouveau record d’Europe (9’’80), l’Italien a coupé la ligne après 9’’95 d’efforts, soit son meilleur chrono de la saison. Sur le podium, il a été entouré des Britanniques Zharnel Hughes (2e en 9’’99) et Jeremiah Azu (3e en 10’’13).

Le Fribourgeois Pascal Mancini (33 ans) a été éliminé en demi-finales après avoir dû se contenter du 5e rang de sa série (10’’23).

