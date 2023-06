Athlétisme – Mujinga Kambundji s’alignera uniquement sur 100 m cette saison Blessée à un pied, la sprinteuse bernoise de 31 ans est contrainte de faire des concessions pour cette saison. Elle fera l’impasse sur le 200 m et les courses de relais. Brice Cheneval

Mujinga Kambundji souffre de douleurs chroniques au pied gauche depuis 2017. AFP

Mujinga Kambundji n’est toujours pas débarrassée de ses problèmes physiques. Gênée depuis longtemps par des douleurs chroniques au pied gauche, la Bernoise de 31 ans a déjà été contrainte de repousser son début de saison. Et alors que sa rentrée estivale est programmée ce vendredi soir, à Athletissima, elle a donné des nouvelles peu rassurantes, ce mardi.

La championne d’Europe du 200 m en 2022 a annoncé qu’elle s’alignera uniquement sur 100 m cette saison. En cause: une complication de l’aponévrosite plantaire dont elle souffre depuis 2017. «Plusieurs tests d’effort ont montré que les douleurs ne sont plus ou moins limitées que lors de courses en ligne droite», indique-t-elle dans des propos relayés par Swiss Athletics.

«J'espère vraiment pouvoir régler mes problèmes à moyen terme et soutenir à nouveau le relais de toutes mes forces d'ici les Jeux olympiques 2024» Mujinga Kambundji

Malgré plusieurs traitements, la sœur aînée des Kambundji continue de ressentir des douleurs lorsqu’elle est lancée à pleine vitesse dans un virage. Par conséquent, elle a pris la décision de faire l’impasse sur les courses de relais et les 200 m cette saison. «J'espère vraiment pouvoir régler mes problèmes à moyen terme et soutenir à nouveau le relais de toutes mes forces d'ici les Jeux olympiques 2024», assure la triple détentrice du record de Suisse du 100 m, 200 m et du 60 m en salle.

