JO 2020 – Athlétisme – Mujinga Kambundji: «J’ai toujours réussi à exploiter ma nervosité» La sprinteuse bernoise se confie longuement avant son entrée en lice aux Jeux olympiques de Tokyo, où elle dispute les séries du 100 m vendredi. Simon Meier

Mujinga Kambundji lors d’une conférence de presse virtuelle à Tokyo, le 22 juillet. KEYSTONE

À quel point ces cinq ans ont-ils ressemblé à une éternité?

D’un côté, ça me paraît loin - j’habitais encore à Mannheim en 2016. D’un autre côté, il est arrivé tellement de choses depuis, que c’est passé très vite.

Quand vous repensez à la Mujinga qui était à Rio en 2016, quelle différence, quelle évolution vous frappe-t-elle le plus?

Le changement des entraîneurs, je dirais. Il y a eu beaucoup de changements aussi dans mon entourage et ma vie d’athlète. Surtout, je suis devenue plus mûre, j’ai plus d’expérience - j’ai vécu tellement de choses. J’en sais beaucoup plus (rires).