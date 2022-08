Européens multisports – Mujinga Kambundji: «C’est clair que ça m’énerve un petit peu» Mardi soir à Munich, la Bernoise a vu s’envoler le titre de championne d’Europe du 100 m pour cinq minuscules millièmes. Malgré une légère frustration, elle dit se réjouir de sa médaille d’argent. Chris Geiger Munich

À Munich, Mujinga Kambundji s’est offert une nouvelle médaille lors d’un grand rendez-vous. AFP

Cinq malheureux millièmes. Pour ce débours ridiculement infime, Mujinga Kambundji n’est pas championne d’Europe du 100 m. Pour un visage légèrement en retrait par rapport à celui de Gina Lückenkemper sur la photo finish, la Bernoise doit se contenter de la médaille d’argent sur la discipline reine. En soi, le résultat est excellent car la Suissesse s’était rendue à Munich avec l’ambition de décrocher une breloque. Mais le scénario proposé mardi soir au Stade olympique est frustrant. Cruel surtout.

«C’est clair que ça m’énerve un petit peu, mais dans le positif», concède Mujinga Kambundji. Comme pour souligner aussi les progrès réalisés par l’athlétisme helvétique. Car ne pas être totalement satisfait(e) avec une médaille continentale était chose inimaginable chez Swiss Athletics voilà quelques années en arrière.

La pointe d’amertume laissée derrière elle, la grande sœur de Ditaji a ensuite savouré ce nouvel accomplissement dans sa carrière. «Je suis consciente que c’était serré, que ce n’était pas clair, dit-elle. Mais vous savez, c’est toujours si difficile de décrocher une médaille dans un Championnat que je suis vraiment contente d’en avoir gagné une.»

Pour la sprinteuse de 30 ans, championne du monde en salle sur 60 m en mars dernier du côté de Belgrade, il lui était logiquement impossible de dire ce qui lui a manqué pour monter sur la plus haute marche du podium. «J’ai senti que j’ai fait un bon départ et que j’étais devant, analyse l’Helvète. C’est ensuite difficile à dire ce qu’il s’est passé sur la fin de la course, mais j’ai clairement perdu la course sur les derniers dix mètres. D’ailleurs, quand j’ai franchi la ligne, j’ai senti la présence de mes adversaires à mes côtés. Je me suis tout de suite dit que ça allait être serré.»

Certainement pas que cinq minuscules centièmes la priveraient de l’or. «Mais c’est aussi une bonne couleur pour moi qui n’avais encore jamais obtenu de l’argent, se marre-t-elle. C’est clair qu’on veut toujours gagner, mais je suis aussi très contente avec ma deuxième place. Et puis, il me reste le 200 m…»

La finale est prévue vendredi soir à 22 h 22. Un chiffre que Mujinga Kambundji a déjà bien trop vu mardi soir dans la capitale bavaroise. Ses adversaires sont prévenues.

Simon Ehammer «satisfait» de sa médaille d'argent Afficher plus Le décathlon des Championnats d’Europe de Munich a offert un spectacle grandiose jusqu’à la toute fin. Le stade olympique a fini par couronner l’Allemand Niklas Kaul mardi soir au terme de l’ultime épreuve, le 1500 m, au nez et à la barbe de Simon Ehammer, en tête depuis la première course. Un scénario cruel pour l’Appenzellois, même si lui-même relativise. «J'ai vécu une deuxième journée extrêmement difficile, mais je suis tout de même très satisfait de cette médaille d'argent, savoure-t-il. C'est juste incroyable, j'ai vraiment atteint l'un de mes grands objectifs.» Les difficultés en question? Ses dernières places sur les épreuves du disque et du javelot. Des contre-performances qui l’ont mis en fâcheuse posture avant l’ultime course. «C’était un peu étrange car je savais que j’allais devoir courir vite, dit-il. Je savais que Niklas courrait très vite. De mon côté, je n’avais pas très bien couru lors de mes deux derniers décathlons. Ça a été une course dure, même si j’ai réussi un bon chrono, l’un de mes meilleurs sur un plan personnel.» Pour le Suisse, qui a battu son record personnel de points avec 8468 unités – signant au passage un nouveau record de Suisse –, il n’y avait toutefois rien à faire tant son rival allemand a survolé la dernière discipline, porté par un public déchaîné. Même s’il a laissé filer le titre sur le gong, cette deuxième place est porteuse de promesses pour Simon Ehammer. «Je suis sur la bonne voie, assure-t-il. J’ai encore une grande marge de progression. Je pense notamment au niveau de mes lancers.» S’il reconnaît que Niklas Kaul a «mérité sa victoire», l’Appenzellois ajoute que cette compétition va faire de lui «un meilleur athlète». Compétiteur dans l’âme, il entend «faire encore mieux la prochaine fois» afin de dominer le nouveau champion d’Europe de la discipline. Une chose est sûre: le public est prêt à signer des deux mains pour un nouveau duel entre ces deux dieux du stade.

