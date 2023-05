Athlétisme – Mujinga Kambundji au repos pour plusieurs semaines Blessée à un pied, la Bernoise a interrompu sa préparation pour la saison en plein air, tout comme sa compatriote spécialiste de l’heptathlon, Annik Kälin. Cyrill Pasche

Mujinga Kambundji (ici aux JO de Tokyo) est au repos forcé en raison de douleurs à un pied. KEYSTONE/Laurent Gillieron

La Bernoise de 30 ans, tout juste de retour d’un camp d’entraînement en Turquie, est gênée par des douleurs chroniques à un pied qui nécessitent désormais une pause de quelques semaines.

La championne d'Europe 2022 du 200m, qui souffre d’une inflammation qui s’étend de l'os du talon aux orteils, pourrait effectuer son retour à la compétition au meeting de Diamond League d’Oslo le 15 juin dans le meilleur des cas. Sa participation à Athletissima, le 30 juin à Lausanne, ne semble pas compromise à ce stade.

Sacrée championne d’Europe en salle sur 60 m en mars aux Européens à Istanbul, Mujinga Kambundji sera très attendue aux Mondiaux à Budapest à la fin du mois d’août, où elle s’alignera sur 100 m, 200 m et 4x100 m. «J'aurais évidemment préféré entamer ma saison en mai. Mais la saison est longue, et les Mondiaux auront heureusement lieu à la fin août», a commenté la sprinteuse sur la RTS, via un communiqué de son agence de management.

Une autre Suissesse manquera les premiers rendez-vous en plein air: il s’agit de Annik Kälin. La Grisonne, médaillée de bronze de l’heptathlon aux derniers Européens, souffre d’une fracture de fatigue au tibia droit et «va tout donner pour revenir le plus vite possible».

