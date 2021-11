Accès à la vaccination des pays vulnérables – MSF met la pression sur la réunion de l’OMC à Genève

Centre de vaccination à Bimbo, près de la capitale centrafricaine Bangui, le 15 novembre. Pour les autorités sanitaires locales, le problème reste d’obtenir des doses – bien plus que de convaincre la population de les accepter.

Alors que l’Organisation mondiale du commerce tient cette semaine une conférence cruciale pour son avenir – en parallèle à l’assemblée de l’Organisation mondiale de la santé – Médecins sans frontières (MSF) accueillera lundi matin les ministres affluant à Genève, par une manifestation sur la place des Nations. Objectif: dénoncer le blocage de négociations entourant une levée des brevets sur les vaccins contre le Covid-19.

Proposée par l’Inde et l'Afrique du Sud à l’OMC, cette dérogation, appelée «ADPIC», doit être examinée lors de la réunion ministérielle, organe de décision le plus important de l’organisation. «Plus de cent pays travaillent sur un outil juridique permettant la production locale d’outils médicaux contre cette pandémie, mais une poignée de pays à hauts revenus – dont l’Union européenne, la Norvège, la Suisse et le Royaume-Uni – retardent les négociations», dénonce MSF.