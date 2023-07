Groupe grenat – MSC, nouveau sponsor d’envergure pour les équipes du Servette Le géant maritime MSC, qui a son siège à Genève, va sponsoriser les équipes de football masculine et féminine, tout comme le hockey et le rugby. Marc Renfer

La saison dernière, le centre commercial de La Praille et le groupe m3 étaient les sponsors les plus en vue sur les maillots des footballeurs. BASTIEN GALLAY

Deux entités de l’armateur MSC vont afficher leurs logos sur les maillots de Servette dans le cadre d’un partenariat d’une durée de trois ans, annonce le groupe grenat ce lundi. Les équipes du ballon rond et du ballon ovale arboreront le sigle de MSC Croisières comme principal sponsor. Sur la glace, c’est la branche cargo de MSC qui garnira le maillot du Genève-Servette Hockey Club.

«Le groupe MSC est fier de soutenir et d’encourager le mouvement Servette dans sa globalité […] Nous nous réjouissons de vibrer aux côtés du Groupe grenat et de contribuer au rayonnement de ses clubs», affirme Pierfrancesco Vago, président de la division croisières du groupe MSC, cité dans le communiqué.

Important partenaire

L’entreprise, malgré son envergure, n’est pas cotée en Bourse et ne publie aucun chiffre financier. Des estimations placent cependant sa valeur à plus de 50 milliards. Gianluigi Aponte, son patron, pourrait être récemment devenu l’homme le plus riche de Suisse.

Un partenariat de prestige dont se félicite Didier Fischer, président de la Fondation 1890, qui détient les clubs grenat. «La confiance témoignée par la famille propriétaire de MSC est le reflet de la volonté commune d’inspirer une dynamique gagnante pour Genève. L’engagement des équipes de MSC est remarquable, les clubs servettiens sont fiers de collaborer avec elles», exprime-t-il. Le montant du soutien n’a pas été communiqué.

Cette annonce intervient à quelques jours de la présentation des nouveaux maillots du Servette FC et du Servette Chênois féminin. Dans quinze jours, le 25 juillet, l’équipe masculine amorcera sa campagne européenne en accueillant les Belges de Genk à la Praille. Le championnat national aura repris trois jours auparavant, avec un déplacement à Zurich pour affronter Grasshopper.

Marc Renfer est journaliste à la rubrique genevoise depuis début 2022. Auparavant, il a travaillé dix ans à la RTS, en partie comme datajournaliste. Plus d'infos @marcrenfer

