Septembre Musical – Mozart en notes comme en mots À Vevey, le violon du compositeur était joué par Hugues Borsarello tandis que le ténor Rolando Villazón lisait ses lettres.

76e édition du Septembre musical, Vevey, Hôtel des Trois Couronnes le 21 septembre, Les lettres de Mozart lues par Rolando Villazón. Avec Hugues Borsarello au violon et Paul Montag au piano.

Mozart, écrivain? Le compositeur prolifique était en tout cas un sacré épistolier et le corpus de milliers de lettres conservées au Mozarteum de Salzbourg n’est pas qu’un trésor pour les musicologues. La correspondance de Mozart est une mine inépuisable sur son quotidien, ses relations familiales et amicales, ses joies et ses peines. C’est un pan de son œuvre que chaque mélomane peut apprécier pour sa sincérité et sa drôlerie. Et encore mieux quand un artiste du calibre de Rolando Villazón en assure la lecture en public, avec sensibilité et gourmandise, comme il le fit mercredi soir 21 septembre à Vevey à l’enseigne du Septembre musical.

Tissant des liens avec l’Autriche cette année, le Septembre musical s’est associé à la «Semaine Mozart» organisée chaque année à Salzbourg (en 2023, du 26 janvier au 5 février). Son directeur artistique n’est autre que le ténor mexicain, naturalisé français, mais dont les grands-parents étaient… Autrichiens! C’est donc en français que le chanteur lyrique, actuellement en convalescence suite à des problèmes aux cordes vocales, a lu des extraits de lettres de son compositeur favori.

Tantôt clownesque, tantôt grave, Rolando Villazón vibre sur les mots mêmes de Mozart. CÉLINE MICHEL

Dédicaces, suppliques pour demander des bons solistes ou des prêts d’argent, récits de tournée dithyrambiques, joutes verbales loufoques, annonce bouleversante de la mort de sa mère: on a là un sismographe de son histoire et de ses humeurs, qui trouvent leur pendant musical naturel dans les mouvements de ses sonates pour violon et piano interprétées par Hugues Borsarello et Paul Montag, en duo très complice. Le violoniste français avait la chance de jouer – magnifiquement d’ailleurs – le violon personnel de Mozart, construit par un luthier italien en 1764 et conservé par le Mozarteum. On aurait rêvé que cette intimité inédite avec Wolfgang Amadeus durât plus longtemps.

