Archéologie – Moule millénaire pour bijoux trouvé à Coire Des fouilles entamées en mars derrière un bâtiment pénitentiaire récemment abandonné à Coire (GR) ont permis de découvrir un moule daté du 9e au 11e siècle, une trouvaille rare en Suisse.

Le moule à deux faces permettait de produire en série jusqu’à sept objets différents dont une croix et des boucles d’oreilles. Service d’archéologie des Grisons

Des fouilles archéologiques menées à Coire ont permis de découvrir un moule daté du 9e au 11e siècle, utilisé pour la fabrication de bijoux ou d’objets religieux. Cet outil aux formes multiples constitue une trouvaille rare en Suisse.

Grâce aux fouilles entamées en mars derrière un bâtiment pénitentiaire récemment abandonné, un petit quartier artisan du Moyen Âge a pu être mis au jour, indique mardi le Service d’archéologie des Grisons.

Parmi les objets découverts, le moule en pierre à deux faces, d’une dimension de 9 x 8,5 x 3 centimètres, constitue indiscutablement le plus prestigieux. Il était utilisé pour fabriquer jusqu’à sept objets différents en série, dont des boucles d’oreilles et une croix illustrant le Christ. Jusque-là, des pièces de ce type n’avaient été découvertes en Suisse qu’à Berne, Bâle et Winterthour.

( ATS/NXP )