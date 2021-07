Encre bleue – Mouette ou canari Opinion Julie

Quand il fait juste encore soleil et que le temps est à l’orage sur la rade, la luminosité d’avant le grand chambardement donne une intensité particulière à la couleur de l’eau et tout ce qui se trouve à sa surface.

Hier matin, ce coup de projecteur céleste est tombé sur les mouettes. Les Mouettes, en fait. Ces bateaux qui relient nos rives en empruntant le chemin le plus court, le plus agréable et le plus dépaysant qui soit. Devant ce spectacle lacustre qui aurait dû me mettre en joie, je n’ai hélas retenu que leur couleur criarde, qui m’a fait mal aux yeux.

Oh, ce n’est pas que les couleurs du drapeau genevois m’indisposent ou que je fasse une allergie aux symboles du canton, ce n’est pas le genre de la maison. Le jaune et le rouge vifs peuvent très bien cohabiter sur des drapeaux, des habits, des affiches ou que sais-je. Mais, au secours, pas sur des bateaux. Surtout ceux dont la ligne élancée glisse si joliment sur l’eau!

Peut-être que certains d’entre vous se souviennent du temps où ces embarcations étaient mises en valeur par des couleurs se mariant admirablement au plan d’eau. Les Mouettes du siècle passé avaient la coque blanche, le pont et le toit vert d’eau, avec le plat-bord souligné de rouge. C’était fin, léger sur l’eau. La classe!

Il existe un plan de protection de la rade pour veiller à ce que les constructions n’enlaidissent pas le site. Ne pourrait-on pas l’activer pour ces petits bateaux et demander le retour à des Mouettes aux couleurs de mouettes? Autrement, baptisons-les Canaris. Ou Poussins…

