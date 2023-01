Derby J-4 – Moubandje, un Servettien qui veut briller avec Sion À 32 ans, le défenseur est de retour en Suisse. Mais pas en grenat, même s’il y a eu des discussions. Il parle de son choix et du choc de dimanche. Daniel Visentini

L’ex-Servettien François Moubandje à l’entraînement avec le FC Sion. Il revient de blessure, il ne sait pas encore s’il pourra participer au derby de dimanche. Mais dans tous les cas, il sera au Stade de Genève. LDD

On ne l’avait pas perdu de vue, il s’était simplement éloigné un peu, la vie d’un footballeur professionnel qui vadrouille à l’étranger. D’abord, il n’était pas parti très loin: de Servette à Toulouse. Puis ce fut le Dinamo Zagreb, et enfin un prêt à Alanyaspor, en Turquie. À 32 ans, un choix: rester à l’étranger ou rentrer en Suisse. François Moubandje a bien réfléchi. Il a été en contact avec Servette, il l’était plus encore avec Sion, et c’est avec les Valaisans que le Genevois s’est engagé cet été. Un Servettien à Sion, c’est toujours une curiosité avant un derby.