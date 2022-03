Coup d’envoi de la saison moto – MotoGP: le début d’une nouvelle ère

Les absents ont toujours tort, dit-on. Valentino Rossi et Thomas Lüthi ont-ils donc eu tort de prendre leur retraite? Bien sûr que non. Au contraire, on ne peut que respecter leur choix, que leur souhaiter beaucoup de bonheur et de succès dans leur(s) nouvelle(s) vie(s).

Mais quand même… Au niveau planétaire comme à l’échelle de la petite Suisse, c’est bien une nouvelle ère qui s’ouvre ce week-end au Qatar. Un début d’histoire dont on peine encore à dessiner les contours, peut-être à cause de cette brume – de sable – qui plane en permanence sur une capitale en chantier permanent, Doha.