Fait divers – Motocycliste blessé, témoins recherchés Une collision s’est produite ce mercredi aux Eaux-Vives entre une moto et un piéton, qui a pris la fuite. Chloé Dethurens

La rue François-Versonnex en direction de l’avenue Pictet-de-Rochemont. GOOGLE MAPS

Ce mercredi matin, un choc entre une moto et un piéton s’est produit dans le quartier des Eaux-Vives. Vers 9 h 15, un motocycliste né en 1943 circulait le long de la rue François-Versonnex en direction de l’avenue Pictet-de-Rochemont. Au carrefour entre cette dernière et la place des Eaux-Vives, une collision s’est produite «entre l’avant du motocycle et un piéton», explique un communiqué de la police. L’individu était en train de traverser la route sur le passage pour piétons lorsque le heurt a eu lieu.

Suite à l’accident, le motocycliste a chuté et s’est blessé. Le piéton, lui, est parti. La police cherche à retrouver les éventuels témoins de cet accident. Ceux-ci peuvent contacter la Brigade routière et accidents (BRA) au 022 427 64 50.

