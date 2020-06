Sorties encadrées en Russie – Moscou se déconfine avec rigueur et humour Dans la capitale, les habitants peuvent enfin sortir. En respectant des créneaux stricts par jour et par immeuble. Benjamin Quénelle Moscou

Après neuf semaines de strict confinement, les Moscovites peuvent à nouveau se promener et faire des achats, en se pliant aux règles établies par le maire de la ville. La place Rouge, à Moscou, le 1 er juin. Kirill KUDRYAVTSEV/AFP

Pour Nikolaï, c’est un jour orange, synonyme de liberté retrouvée dans les rues de Moscou. Après deux mois de quarantaine pour cause de coronavirus, les quelque 12 millions d’habitants de la capitale, cœur de la pandémie en Russie, peuvent à nouveau se promener depuis lundi. Un déconfinement très encadré. «Le retour presque à la vraie vie», sourit Nikolaï, la trentaine dynamique mais fatiguée au terme d’un épuisant confinement avec femme et enfants. Ils racontent leurs longues journées à l’intérieur, avec les poubelles et la supérette du coin pour seules sorties autorisées.