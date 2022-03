Guerre en Ukraine – Moscou rassemble ses troupes, la bataille pour Kiev se profile Des photos satellites montrent mardi un convoi russe s’étirant sur des dizaines de kilomètres et progressant lentement vers la capitale ukrainienne: selon l’état-major ukrainien, Moscou regroupe ses forces en vue d’un assaut sur Kiev et d’autres grandes villes.

La société américaine d’imagerie satellitaire Maxar a diffusé lundi 28 février cette photo montrant des forces russes à Zdvyzhivka, au nord-ouest de Kiev. AFP

«Certains véhicules sont parfois très distants les uns des autres et, sur d’autres portions, les équipements militaires sont positionnés à deux ou trois de front», a indiqué dans la nuit de lundi à mardi la société américaine d’imagerie satellitaire Maxar, après la diffusion de plusieurs photos prises plus tôt depuis l’espace. Le convoi «s’étend des abords de l’aéroport Antonov (à environ 25 km du centre de Kiev) au sud aux alentours de Prybirsk» au nord, a-t-elle ajouté.

Cet aéroport est, depuis le début de l’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février, le théâtre de violents affrontements, l’armée de Vladimir Poutine tentant de s’emparer de cette infrastructure stratégique pour la prise de la capitale.

L’état-major de l’armée ukrainienne a affirmé mardi que les forces russes s’étaient regroupées au cours des dernières 24 heures, rassemblant des véhicules blindés et des armes d’artillerie «avant tout pour encercler et prendre le contrôle de Kiev et les autres grandes villes de l’Ukraine».

Des forces russes déployées à Teshkov, en Biélorussie, à la frontière avec l’Ukraine. AFP

Selon deux sources interrogées lundi par l’AFP, l’une diplomatique et l’autre sécuritaire, Moscou s’apprête à lancer de manière imminente une nouvelle poussée militaire. La principale colonne russe avançant vers Kiev «a progressé d’environ cinq kilomètres» lundi, a estimé un haut responsable de la défense américaine, la localisant à 25 km de Kiev.

Villes encerclées

Les défenseurs de la capitale, sous couvre-feu tout le week-end, ont érigé des barricades de fortune et ont reprogrammé des panneaux électroniques publics pour prévenir les Russes qu’ils seraient accueillis «par des balles».

Si les troupes russes paraissent se mettre en ordre de bataille pour tenter de nouveau de capturer Kiev, elles ne délaissent pas pour autant les autres grandes villes ukrainiennes.

Selon Igor Kolykhaïev, maire de Kherson (sud), l’armée russe a installé des postes de contrôle à toutes les entrées de sa ville. Mais, a-t-il assuré, «Kherson reste ukrainienne» et «va pouvoir résister».

Des civils tués à Kharkiv

Situation similaire à Kharkiv (nord-est) --où des tirs russes ont fait plusieurs morts parmi les civils, dont des enfants: le maire de la deuxième ville ukrainienne Igor Terekhov, cité par des médias ukrainiens, a raconté que des véhicules blindés et des chars russes étaient «partout près de la ville».

Selon la mission spéciale de l’OSCE, de multiples explosions ont retenti lundi dans et près de ces deux villes. Des immeubles résidentiels de plusieurs villes ont été ciblés faisant des blessés, d’après l’agence de presse Interfax-Ukraine.

Au total, les forces russes ont lancé 113 missiles tactiques depuis le début de l’invasion, a précisé lundi soir Valéri Zaloujny, chef des armées ukrainiennes.

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.