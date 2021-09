«Ingérence électorale» présumée – Moscou présente des «preuves irréfutables» à l’ambassadeur US Le Kremlin accuse les États-Unis d’ingérence dans ses «affaires intérieures», à la veille des élections législatives russes.

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, déclare avoir signifié à Washington le «caractère absolument inadmissible d’une ingérence dans les affaires intérieures de notre pays». AFP

La Russie a annoncé vendredi avoir convoqué l’ambassadeur des États-Unis pour lui présenter des «preuves irréfutables» de violations commises par les géants du numérique américains avant les élections législatives russes de septembre. «Il y a qu’une seule raison (à cette convocation) : une ingérence dans les élections russes», a affirmé la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, sur son compte Telegram.

Dans un communiqué distinct publié sur son site internet, le ministère a précisé que le diplomate américain, John Sullivan, s’était entretenu avec le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Riabkov.

«Il a été souligné au cours de la discussion que la partie russe dispose de preuves irréfutables d’une violation de la loi russe par les géants du numérique américains dans le contexte de la préparation et de la tenue des élections pour la Douma (la Chambre basse du Parlement, ndlr)», a indiqué la diplomatie russe.

Elle a ajouté avoir signifié à Washington le «caractère absolument inadmissible d’une ingérence dans les affaires intérieures de notre pays». Le ministère russe n’a pas précisé en détails de quelle violation il était question.

«Caractère inadmissible»

Cette convocation intervient alors que le gendarme russe des télécoms, Roskomnadzor, a adressé la semaine dernière un avertissement à Apple et Google face à leur refus de supprimer l’application de l’opposant emprisonné Alexeï Navalny.

Des législatives se tiendront du 17 au 19 septembre en Russie sans la participation des alliés d’Alexeï Navalny, exclus du scrutin ou contraints à l’exil depuis l’interdiction de leurs organisations, déclarées en juin «extrémistes».

Alexeï Navalny, condamné en février à deux ans et demi de prison dans une affaire qu’il dénonce comme politique, a appelé ses soutiens à utiliser son application pour trouver et voter pour les candidats les plus à même de battre ceux du Kremlin.

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.