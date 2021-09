Chaîne russe suspendue – Moscou menace de bloquer YouTube La suspension des comptes allemands de la chaîne de télévision RT par le site de vidéos de Google a provoqué mercredi une forte réaction du gendarme des télécoms russe.

YouTube a bloqué mardi les comptes de RT DE pour avoir violé les règles internes de la communauté en diffusant de «fausses informations» sur le coronavirus. AFP/Kirill KUDRYAVTSEV

Le gendarme des télécoms russe Roskomnadzor a menacé mercredi YouTube de blocage, si ce dernier se refusait à lever la suspension des comptes allemands de la chaîne de télévision publique RT, financée par la Russie.

L’autorité des télécommunications indique avoir demandé à Google, maison-père du site, «de lever dans les plus brefs délais les limites imposées aux chaînes YouTube RT DE et Der Fehlende Part». «La législation prévoit une suspension totale ou partielle d’accès si le propriétaire d’une plateforme n’exécute pas un avertissement de Roskomnadzor», indique-t-elle.

Le site de vidéos de l’américain Google a bloqué mardi les comptes RT DE et Der Fehlende Part, pour avoir violé les règles internes de la communauté en diffusant de «fausses informations» sur le coronavirus et d’avoir voulu contourner une suspension de téléchargement.

«Un acte d’agression»

C’est «un acte d’agression d’information sans précédent de la part de YouTube», a réagi le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué diffusé dans la nuit de mardi à mercredi, accusant les autorités allemandes d’avoir «évidemment encouragé, voire insisté» sur cette décision.

«L’objectif de cette agression envers les projets de la holding russe est évident: faire taire les sources d’information ne s’inscrivant pas dans un cadre médiatique confortable» pour les autorités en Allemagne, assure la diplomatie russe qui y voit «la poursuite d’une guerre d’information contre la Russie».

Dans ce contexte, «la prise des mesures de représailles symétriques à l’encontre des médias allemands en Russie (…) semble non seulement appropriée, mais aussi nécessaire».

Contourner une interdiction

RT, qui émet notamment aussi en anglais, français et espagnol, est considéré comme faisant partie des efforts de propagande déployés par le Kremlin à l’international.

YouTube a bloqué ses comptes car RT DE a voulu, via sa chaîne Der Fehlende Part, contourner une interdiction de diffuser de nouvelles vidéos pendant une semaine à cause de la diffusion de désinformation sur le Covid-19, selon les médias allemands. Selon RT, cette suspension devait être levée mercredi.

La Russie a multiplié les offensives contre les grands réseaux sociaux et plateformes digitales ces derniers mois, accusant celles-ci d’être à la solde d’intérêts occidentaux. Elle a notamment forcé Google et Apple à bloquer en Russie une série de contenus en lien avec l’opposant incarcéré et bête noire du Kremlin, Alexeï Navalny.

ATS

